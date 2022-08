Fondul britanic de investiţii First Property Group a vândut depozitul Tureni Logistic Warehouse

Fondul britanic de investiţii şi gestionare a activelor imobiliare First Property Group a finalizat vânzarea depozitului Tureni Logistic Warehouse, cu o suprafaţă totală de aproximativ 8.300 de metri pătraţi, anunţă compania de consultanţă imobiliară Colliers, potrivit Agerpres.

”Fondul britanic de investiţii şi gestionare a activelor imobiliare First Property Group a finalizat vânzarea depozitului Tureni Logistic Warehouse, cu o suprafaţă totală de aproximativ 8.300 de metri pătraţi, într-o tranzacţie intermediată de compania de consultanţă imobiliară Colliers. Situat în zona Clujului, una dintre cele mai căutate locaţii pentru platforme de I&L datorită apropierii de graniţa de vest, depozitul logistic Tureni are în prezent un contract de închiriere pe 10 ani cu Teconnex, o companie care proiectează şi produce dispozitive de prindere în V, cleme presate şi alte soluţii tehnologice de îmbinare pentru sectoarele auto, aerospaţial şi industrial.

Activul se află la cea de-a doua tranzacţie, după ce a fost achiziţionat iniţial de către vânzător ca proiect de leaseback în 2007.

„Tranzacţia este importantă în contextul unei pieţe I&L foarte compacte, în care noile dezvoltări sunt păstrate în mare parte în portofoliu şi demonstrează că există lichiditate în sectorul imobiliar local, oferind o referinţă pentru tranzacţiile viitoare şi contribuind la creşterea încrederii potenţialilor noi investitori în România”, spune Anca Merdescu, director Asociat Investment & Debt Advisory la Colliers România.

În ansamblu, piaţa industrială şi logistică continuă să fie printre cele mai dinamice sectoare. Pentru prima jumătate a acestui an, specialiştii Colliers estimează un volum de aproximativ 60 de milioane de euro în ceea ce priveşte tranzacţiile din sectorul imobiliar industrial, reprezentând aproximativ 17% din totalul volumului de tranzacţii de investiţii. Cu 5,6 milioane de metri pătraţi de spaţii de depozitare moderne la sfârşitul anului 2021, România este a treia cea mai mare piaţă industrială şi logistică din CEE-15.

First Property Group a vândut anul trecut ultimul spaţiu de retail rămas în portofoliul pentru 1,25 milioane de euro, după ce în 2016 a cumpărat împreună cu mai mulţi investitori spaţiile a nouă supermarketuri Lidl din România, pentru 10,5 milioane de euro. Grupul mai deţine pe piaţa locală clădirea de birouri Maestro Business Center din Cluj şi o clădire de birouri de 3.000 de metri pătraţi în zona Piaţa Victoriei.

First Property Group plc are operaţiuni în Mare Britanie şi Europa Centrală şi se concentrează pe proprietăţi comerciale cu randament ridicat şi care generează fluxuri de numerar sustenabile. Compania are birouri în Londra, Varşovia şi Bucureşti.

La nivelul Europei Centrale şi de Est (ECE), volumul total al investiţiilor a crescut cu aproximativ 8,5%, comparativ cu prima jumătate a anului 2021, la 5,3 miliarde de euro, arată Colliers în cel mai recent raport „The CEE Investment Scene H1 2022”. Polonia a rămas lider în regiune, în primul semestru, cu volume de investiţii reprezentând 56% din capitalul total investit în CEE6, urmată de Cehia (16%) şi Ungaria (12%). În ceea ce priveşte activitatea tranzacţională, spaţiile industriale şi logistice continuă să fie la mare căutare, cu o pondere de 21% din volumul total al investiţiilor.

Colliers (NASDAQ, TSX: CIGI este unul dintre liderii globali în servicii de consultanţă imobiliară şi de management al investiţiilor, cu operaţiuni în 63 de ţări, cei 17.000 de specialişti. Are venituri anuale de 4,5 miliarde de dolari şi active gestionate de 81 de miliarde de dolari.