Fondul suveran din Abu Dhabi preia 45% din acțiunile Louis Dreyfus

Traderul de produse agricole Louis Dreyfus, care are operaţiuni şi în România, a semnat miercuri un acord privind vânzarea unei participaţii de 45% către fondul suveran de investiţii din Abu Dhabi (ADQ), transmite AP potrivit Agerpres.

Această tranzacţie vine într-un context în care Emiratele Arabe Unite încearcă să îşi îmbunătăţească securitatea alimentară pe fondul înmulţirii provocărilor globale, precum şi al schimbărilor climatice. Pentru Louis Dreyfus Company (LDC), acordul cu fondul din Abu Dhabi reprezintă o ruptură în istoria acestui grup cu o istorie de 169 de ani care până acum a fost o companie controlată de familia Louis Dreyfus.Archer Daniels Midland Co, Bunge, Cargill Inc şi Louis Dreyfus Co., regrupate popular sub acronimul ABCD, sunt cele patru mari grupuri care domină industria mondială a tranzacţiilor cu cereale. Traderii de cereale fac bani din achiziţionarea, vânzarea, stocarea şi transportul recoltelor.Într-un comunicat de presă difuzat miercuri, Louis Dreyfus Company Holdings BV, Grupul care controlează Louis Dreyfus Company BV (LDC), a informat că a semnat un acord pentru vânzarea unei participaţii indirecte de 45% către fondul suveran de investiţii din Abu Dhabi (ADQ). Preţul tranzacţiei nu a fost dezvăluit, însă cele companii au informat că o sumă de cel puţin 800 milioane de dolari va fi investită."Suntem încântaţi să primim ADQ în rândul acţionarilor noştri ca un partener şi investitor pe termen lung, cu o viziune comună pentru viitorul Louis Dreyfus Company", a informat preşedintele companiei, Margarita Louis-Dreyfus.Tranzacţia include şi un acord comercial pe termen lung cu ADQ privind furnizarea de materii prime agricole Emiratelor Arabe Unite.Margarita Louis-Dreyfus a preluat conducerea grupului Louis Dreyfus după moartea soţului său, Robert Louis-Dreyfus, în 2009. Această femeie de afaceri, de origine rusă, şi-a consacrat ultimii zece ani preluării participaţiilor deţinute de acţionarii minoritari la grupul Louis Dreyfus. După un deceniu de tranzacţii şi acorduri de schimb, Margarita Louis-Dreyfus a reuşit anul trecut să ducă la 96%, de la 50,1% iniţial, participaţia deţinută de trustul său familial Akira la Louis Dreyfus Company Holdings B.V.Înfiinţată în 1851, Louis Dreyfus Company activează în peste 100 de ţări şi este un important comerciant internaţional şi procesator de mărfuri agricole. LDC achiziţionează, prelucrează, comercializează şi transporta anual aproximativ 80 de milioane de tone de produse agricole.La începutul acestui an, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a acordat o facilitate de credit de tip revolving de 100 de milioane de dolari pentru finanţarea nevoilor de capital de lucru ale filialelor Louis Dreyfus Company din Ucraina, Turcia, Egipt, Kazahstan, Tadjikistan, Bulgaria, România şi Polonia.