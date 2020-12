FoRB Romania cere eliberarea deținuților închiși pe motive religioase, alături de ONG-uri din Marea Britanie, Italia, Franța, Olanda, Austria și Lituania

FoRB Romania, Asociație pentru promovarea libertății religioase se alătură altor 13 ONG-uri din Marea Britanie, Italia, Franța, Olanda, Austria și Lituania în susținerea eliberării deținuților pe motive religioase din China, Iran și Rusia.

Conform bazei de date Human Rights Without Frontiers, cele trei țări au cel mai mare număr de deținuți închiși ca urmare a convingerilor religioase:

China – aprox. 1-2 milioane de musulmani uiguri, budiști tibetani și creștini sunt închiși în tabere de „reeducare”; în plus, sterilizarea forțată a femeilor a scăzut rata de fertilitate cu peste 60% în rândul minorității uiguru.

Iran – peste 60 de Baha’i, creștini și musulmani;

Rusia – peste 50 de martori ai lui Iehova și musulmani se află în închisoare încă din anul 2018 când Organizația Religioasă Martorii lui Iehova a fost interzisă pe motive de extremism;

Listă țărilor în care discriminarea religioasă este la cote alarmante este actualizată în permanență de către Departamentul de Stat al SUA în cadrul Raportului anual privind Libertatea Religioasă în Lume. Eliberarea deținuților închiși pe motive religioase este o urgență internațională, cu atât mai mult în contextul pandemiei de COVID-19. Condițiile sanitare precare din închisori pot duce la răspândirea rapidă a virusului.

Conform Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Unit persecuția creștinilor și antisemitismul au crescut în mod alarmant în anul 2019, ajungând la cotele genocidului.

Prin vocea președintelui Cătălin Raiu, FoRB Romania, Asociație pentru Promovare Libertății Religioase a atras atenția în repetate rânduri asupra abuzurilor la care guvernele sunt tentate să apeleze mai ales în timpul pandemiei când drepturile omului sunt fragilizate, iar autoritățile se pot folosi de exces de zel în aplicarea măsurilor sanitare pentru a limita exercitarea libertății religioase.

Reducerea persecuțiilor religioase peste tot în lume este o datorie democratică a tuturor țărilor care-și asumă garantarea și promovarea libertății religioase. Cu această ocazie, reamintim faptul că de aproape doi ani România a fost invitată atât de către Departamentul de Stat al SUA (a se vedea 2019 Report on International Religious Freedom: Romania), cât și de partenerii europeni, să desemneze la nivel oficial un reprezentant național pentru promovarea libertății religioase (Special Envoy for the Promotion of Freedom of Religion or Belief - FoRB).

Gestul este oportun și necesar nu doar pentru a calibra deciziile autorităților în timpul pandemiei prin raportarea lor la standardele internaționale pe libertate religioasă (FoRB), ci și pentru a arăta apartenență României la lumea democratică, o rupere de trecutul și practicile comuniste și o dovadă a atașamentului nostru față de valorile europene și nord-atlantice. Refuzul autorităților de a desemna un reprezentant național pentru promovarea libertății religioase arată disprețul față de angajamentele internaționale ale României atât în domeniul libertății religioase, cât și în ceea ce privește combaterea antisemitismului și a persecuțiilor creștinilor.