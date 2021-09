Ford nu va mai produce automobile în India

Constructorul american Ford Motor Co. va înceta să mai producă automobile în India şi îşi va închide ambele uzine din această ţară, adăugându-şi numele pe lista constructorilor auto care au decis să iasă de pe această piaţă, au declarat două surse din apropierea acestui dosar pentru Reuters.

Ford a decis că nu mai este profitabil să continue să producă automobile în India, a spus una din surse, adăugând că finalizarea acestui proces ar urma să dureze aproximativ un an. Cea de a doua sursă a precizat că producătorul american va continua să vândă unele modele în India prin importuri, adăugând că Ford va continua şi să îşi sprijine dealerii pentru ca aceştia să poată să ofere servicii pentru clienţii actuali, potrivit agerpres.ro.

Dacă informaţia se va confirma, Ford va deveni ultimul constructor care decide să înceteze producţia locală în India, după firme precum General Motors şi Harley Davidson, care au decis şi el să iasă de pe o piaţă care odinioară promitea o creştere exponenţială.

Ford are două uzine de producţie în India, care acoperă atât necesarul pieţei interne, cât şi comenzile la export. Uzina din statul Tamil Nadu are o capacitate anuală de 200.000 de unităţi şi produce modelele SUV EcoSport şi Endeavour. Cealaltă uzină Ford este amplasată în statul Gujarat, în vestul Indiei, şi poate produce 240.000 de autoturisme pe an.

Ford Motor Company este o companie globală cu sediul la Dearborn, Michigan. Compania proiectează, produce, comercializează şi furnizează o gamă completă de maşini Ford, camioane, SUV-uri, vehicule electrificate şi vehicule de lux Lincoln, furnizează servicii financiare prin Ford Motor Credit Company şi preia poziţii de conducere în electrificare, soluţii de mobilitate, inclusiv servicii de auto-conducere şi servicii conectate. Ford numără aproximativ 186.000 de angajaţi în întreaga lume.

În România, Ford Craiova are în acest moment peste 6.000 de angajaţi care lucrează atât pentru producţia de vehicule, cât şi pentru cea de motoare. Aproximativ 1.100 dintre aceştia lucrează doar la uzina de motoare în 3 şi în 4 schimburi, pentru a face faţă cererii actuale de pe piaţă.

De la preluarea din martie 2008, Ford a investit peste 1,5 miliarde de euro pentru a transforma uzina din Craiova într-o fabrică de ultimă generaţie. Din această sumă, aproximativ 300 de milioane de euro au fost investiţi doar în modernizarea Secţiei de Producţie Motoare.