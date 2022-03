Formaţia The Rolling Stones va lansa un album cu celebrele concerte 'secrete' susţinute în 1977 în clubul El Mocambo

Formaţia The Rolling Stones va lansa pe 13 mai, în premieră în istoria de 60 de ani a trupei, un album cu prima ediţie oficială a celor două faimoase concerte "secrete" pe care le-a susţinut în faţa a 300 de persoane în clubul El Mocambo din Toronto, în 1977, informează vineri EFE.

Albumul va conţine întregul repertoriu al spectacolului susţinut pe 5 martie 1977, plus trei piese din show-ul de pe 4 martie, mixajul fiind asigurat de producătorul Bob Clearmountain.

Anterior, albumul "Love You Live" (1977) a inclus patru dintre piesele interpretate pe scena clubului, completând restul discului care conţine înregistrări din turneul susţinut între 1975 şi 1976.

Concertul de la El Mocambo a fost o surpriză. Publicul a fost convocat printr-un concurs radio care a avut drept premiu bilete pentru o trupă rock foarte la modă din oraş, April Wine, despre care se anunţase că va urca pe scenă în deschiderea unui grup numit The Cockroaches ("Gândacii de Bucătărie", o aluzie la formaţia rivală The Beatles n.r.). The Cockroaches s-a dovedit a fi formaţia The Rolling Stones, care a interpretat piese precum "Mannish Boy" de Muddy Waters, "Crackin' Up" de Bo Diddley şi piese proprii precum "Let's Spend The Night Together" şi "Tumbling Dice". În plus, membrii trupei britanice au lansat piesa "Worried About You", care nu a mai fost auzită ulterior decât după ce a fost inclusă pe discul "Tattoo You" (1981), potrivit Agerpres.ro.

Potrivit comunicatului Universal, "Live At The El Mocambo" va fi disponibil în format digital, dar şi dublu CD, precum şi variantă de 4 LP-uri pe vinil negru sau fluorescent. De pe acest produs au fost lansate pe platformele digitale piesele "It's Only Rock N' Roll" şi "Rip This Joint".

The Rolling Stones, care în luna august a anului trecut a suferit o grea pierdere, în urma decesului bateristului Charlie Watts, se află în toiul pregătirii evenimentelor organizate cu prilejul aniversării a 60 de ani de la înfiinţare. Printre acestea, se numără 14 concerte în zece ţări din Europa, în cadrul turneului "SIXTY". Turneul va debuta pe 1 iunie la Madrid şi se va încheia pe 31 iulie la Stockholm, unele dintre concertele anunţate având loc pe legendarul stadion Anfield din Liverpool, pe San Siro din Milano, la Bruxelles şi de două ori la Londra.