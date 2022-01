În reforma pensiilor, forțele din Guvern trag în direcții diferite

„Este exclusă” orice renegociere a PNRR până în 2023, a declarat duminică, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru. Afirmațiile vin în contextul în care PSD, partidul majoritar din Guvern și Parlament, spune nu doar că PNRR se poate renegocia, dar și că de la 1 mai trebuie începute negocierile pe creșterea pensiilor. Liberalii, de cealaltă parte, spun constant că nu se poate realiza ce vor social-democrații.

"Guvernul României va respecta toate angajamentele privind reformele şi investiţiile din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Este exclus să demarăm orice demers de renegociere, până în 2023, când va fi prima oportunitate în acest sens. Trebuie să ne concentrăm pe atingerea ţintelor şi jaloanelor, pentru ca românii să poată beneficia de miliardele de euro de care avem nevoie pentru susţinerea economiei şi ridicarea nivelului de trai. Aşa cum premierul Nicolae-Ionel Ciucă a subliniat, vineri, în conferinţa de presă susţinută alături de secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, reforma pensiilor este un obiectiv cât se poate de important, iar, la nivelul Guvernului, atenţia trebuie să se concentreze astfel încât românii să beneficieze, după o viaţă de muncă, de un venit care să le permită să ducă un trai decent", a declarat Dan Cărbunaru.

El a reamintit că, încă de la prima întrunire a Comitetului interministerial pentru PNRR, printre primele subiecte care au fost discutate s-a numărat reforma pensiilor. "Ca atare, este o ţintă din PNRR, intră în ansamblul de reforme pe care Guvernul trebuie să le facă, astfel încât să poată să atragă banii pe care îi avem la dispoziţie prin acest program. Vom continua să acordăm toată atenţia necesară, astfel încât această reformă să se îndeplinească", a mai transmis Dan Cărbunaru.

Miniștrii PNL, precum și fostul premier Florin Cîțu, au afirmat la rândul lor, în ultima perioadă, că renegocierea PNRR nu este posibilă.

Vicepreședintele PSD Lia Olguța Vasilescu a declarat marți, la Antena 3, că din luna mai vor avea loc negocieri cu Comisia Europeană pentru creșterea procentului din PIB care poate fi alocat de România pentru plata pensiilor.

„Nu va fi o noua lege a pensiilor, se va merge pe legea 127. Ca vor suferi modificari unele articole, este altceva. Nu renuntam sub nicio forma la lege, daca se punea aceasta problema noi nu intram la guvernare, s-a acceptat sa fie doar anumite modificari. Noi am venit cu 40% (majorare a pensiilor) sa se dea de la 1 ianuarie 2022 dar din pacate nu s-a putut aplica pana nu se fac niste calcule pentru ca dl Ghinea a pus in PNRR fara dezbatere publica ca procentul din PIB (pentru pensii) nu poate depasi 9,4% cu tot cu pensiile speciale. Si atunci am zis 'Hai sa dam 10% acum sa acoperim macar rata inflatiei si sa ne luam un termen de 120 de zile sa discutam cu Comisia Europeana', sa explicam ca nu poate ramane Romania cu 9,4% din PIB cu tot cu pensii speciale. Media UE (a cheltuielilor cu pensiile) este 13% din PIB, noi acum suntem la 8%. Pe noua lege ar fi de 11,7%. Portugalia are 16% si are o economie similara cu a noastra. Foarte important, nu se modifica formula de calcul a pensiei. Vreu sa stie toti romanii ca legea 127 nu s-a aplicat pana acum in Romania, in afara unor majorari de pensii”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.