Oficiali ai serviciilor de informații ucrainene au raportat că au văzut indicii că forțele rusești din Transnistria au fost aduse în stare de alertă maximă de luptă, iar nivelul de pregătire al armatei transnistrene este, de asemenea, crescut, informează Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Pe teritoriul Transnistriei din Republica Moldova, unitățile forțelor operative rusești au fost plasate în stare deplină de pregătire de luptă - Statul Major al Forțelor Armate Ucrainene.

Blocuri de beton sunt instalate la intrarea în Tiraspol, capitala de facto a autoproclamatei republici transnistrene.

Și armata moldovenească a fost plasată în stare de "alertă" în regiunile de frontieră cu Transnistria, iar la punctele de control se desfășoară măsuri de securitate și patrule suplimentare, iar forțele moldovenești sunt, de asemenea, dislocate în infrastructura critică/sensibilă din întreaga țară.

