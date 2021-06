Forum ARIR: Piaţa de capital are un rol esenţial în finanţarea companiilor şi dezvoltarea economiei reale

Piaţa de capital are un rol esenţial în finanţarea companiilor şi dezvoltarea economiei reale, au susţinut participanţii prezenţi la un forum organizat recent de Asociaţia pentru Relaţii cu Investitorii la Bursă din România (ARIR), conform agerpres.

Potrivit unui comunicat al ARIR, pentru prima dată în piaţa de capital din România şi reprezentanţii Comisiei Europene au stat la aceeaşi masă cu companiile listate, membre ale ARIR, şi au discutat măsurile legislative aferente "Pieţei Unice de Capital" şi legătura dintre sustenabilitate şi guvernanţă corporativă. În cadrul evenimentului au fost prezenţi şi reprezentanţii Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) şi ai EuropeanIssuers, cea mai mare organizaţie paneuropeană a companiilor listate şi asociaţiilor naţionale.

"Traversăm un moment de provocare privind operaţiunile companiilor şi multe dintre ele vor ieşi post-pandemie mai îndatorate. Rolul pieţelor de capital este foarte important şi va deveni crucial în procesul de revenire, de aceea ne dorim să echilibrăm acest raport între capital şi datorii. În acest moment creionăm un singur punct de acces european pentru raportările companiilor listate şi o directivă privind transparenţa până la sfârşitul toamnei. Va fi un mod de a interconecta bazele de date cu informaţiile despre companiile listate, astfel încât datele să fie găsite uşor de către investitori şi să asigurăm respectarea prevederilor directivei privind transparenţa", a spus Tatyana Panova, Head of unit of Capital Markets Union at DG FISMA, Comisia Europeană.De asemenea, Daniel Apostol, purtătorul de cuvânt al ASF, a menţionat că obiectivul major al Autorităţii este dezvoltarea durabilă a pieţei de capital, iar pentru atingerea acestui obiectiv, ASF are în vedere identificarea tuturor instrumentelor şi activităţilor care asigură premisele creşterii atractivităţii pieţei de capital din România pentru investitorii străini şi pentru emitenţi, precum şi creşterea aportului pieţei de capital la finanţarea şi dezvoltarea economiei reale."Astfel, ASF s-a implicat, alături de alte autorităţi ale statului, în derularea proiectului privind "Strategia naţională pentru piaţa de capital", finanţat din fonduri europene, având drept consultant Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). În cadrul acestui proiect, este realizată o analiză a situaţiei actuale a pieţei, în vederea identificării principalelor probleme structurale, respectiv a formulării unui set specific de măsuri care să fie puse în aplicare de toate părţile implicate", a spus Apostol în cadrul evenimentului, care a transmis mesajul preşedintelui ASF, Nicu Marcu.Potrivit preşedintelui ARIR, trebuie găsite noi soluţii pentru a încuraja companiile mici să se finanţeze prin bursă, în condiţiile în care numărul listărilor din UE a scăzut în 2018 cu 12% faţă de 2010, în timp ce delistările au depăşit noile listări aproape în fiecare an în perioada 2010 - 2018."Este o provocare foarte mare din punct de vedere legislativ de a găsi noi soluţii pentru a încuraja companiile mici să se finanţeze prin bursă. Pieţele de capital europene joacă un rol mai mic în finanţarea capitalului de risc al companiilor faţă de celelalte regiuni dezvoltate, iar un studiu recent arată că numărul listărilor din UE a scăzut în 2018 cu 12% faţă de 2010, în timp ce delistările au depăşit noile listări aproape în fiecare an în perioada 2010 - 2018. Au fost luate deja măsuri legislative în această direcţie prin setul legislativ Piaţa Unică de Capital, aflat acum la a doua revizuire pentru a încuraja finanţarea prin intermediul burselor", a spus Daniela Şerban, preşedinte & co-fondator ARIR.Nu în ultimul rând, reprezentantul EuropeanIssuers a subliniat că organizaţia EuropeanIssuers susţine nevoia unei mai bune reprezentări a companiilor listate deoarece acestea se confruntă cu reglementări complexe şi "cu prea multă birocraţie"."Dezvoltarea pieţelor de capital trebuie să fie dezbătută într-un context mai larg. Spre exemplu, la nivel european, legea de taxare, care este un impediment în direcţia dezvoltării pieţelor de capital, ar trebui să reprezinte un obiectiv important pentru discuţiile viitoare. Dacă împovărăm companiile cu raportări adiţionale trebuie să ne asigurăm că aceste sarcini vor reduce alte probleme ale companiilor din piaţa de capital. Problema privind atractivitatea pieţelor se referă atât la IMM-uri, cât şi la companiile mari care se confruntă cu aceleaşi dificultăţi, iar un indicator bun în acest sens este scăderea numărului de companii listate la nivel european", a arătat Gerrit Fey, Head of Capital Markets Department la Deutsches Aktieninstitut & Co-Head of the Capital Union working group la EuropeanIssuers.Partenerii strategici ai Forumului ARIR au fost: Bursa de Valori Bucureşti (organizează şi gestionează pieţele reglementate de instrumente financiare, membru fondator ARIR), TeraPlast (compania-mamă a Grupului TeraPlast, cel mai mare producător român de materiale de construcţii, membru fondator ARIR), Alro (unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integraţi pe verticală din Europa, după capacitatea de producţie, membru fondator ARIR), Purcari (unul dintre cei mai mari producători de vinuri din Europa Centrală şi de Est, membru asociat ARIR).ARIR este o organizaţie non-guvernamentală şi non-profit care a fost înfiinţată cu scopul de oferi emitenţilor actuali şi potenţiali o platformă pentru dezvoltarea profesioniştilor în relaţia cu investitorii (IR) şi pentru a contribui la implementarea celor mai bune practici în comunicarea cu investitorii şi în guvernanţă corporativă. A fost înfiinţată în Noiembrie 2018 şi are ca membri companii listate, companii cu potenţial de a deveni companii listate, administratori de fonduri, profesionişti în relaţia cu investitorii, precum şi consultanţi.