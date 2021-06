Fost director la Metalferos: Plahotniuc și Voronin își însușeau 70% din profit. După 2005 lucrurile au luat-o razna

Fostul director al Metalferos și actualul acționar, Victor Ostap, a dezvăluit în detalii în cadrul unei emisiuni TV din Republica Moldova, cum compania pe care o conducea, a ajuns să fie controlată de Vladimir Plahotniuc, Vladimir Voronin și oamenii lor.

„Această companie a lucrat foarte bine până la alegerile din 2005. Îmi știam bine treburile și lucrurile erau bine puse la punct. După 2005 lucrurile au luat-o razna. Într-o bună zi am fost sunat de la Președinție și m-au rugat să prezint contractul de trader. Când l-am sunat pe Oleg Voronin acesta mi-a spus să merg și să îl prezint. Când am venit la Președinție, peste câteva minute au venit Plahotniuc împreună cu Oleg Voronin. În acea zi așa și nu am fost primit în biroul domnului Vladimir Voronin, acolo au intrat Oleg Voronin cu Vladimir Plahotniuc și contractul de trader. Voronin era interesat și dorea să știe cine stă în spatele treiderilor. Începând cu anul 2006 am intrat într-o fază absolut neclară. Dintr-o întreprindere cu un director, care era independent în luarea deciziilor, am devenit o instituție limitată în decizii și venituri. Plahotniuc l-a pus pe Andronache în spatele tuturor acestor lucruri. El era responsabil de totul”, a declarat Victor Ostap.

Fostul director al Metalferos a mai relatat că Sergiu Catan, nașul lui Igor Dodon l-a anunțat că este obligat să părăsescă funcția de director al companiei.

„Sfârșitul meu la „Metalferos” a fost pentru că eu încercam să cer de la Voronin explicații despre ce se întâmplă. Când au văzut că cer aceste lucruri, Sergiu Catan mi-a spus că trebuie să eliberez funcția. 70 % din veniturile de la Metalferos rămâneau la Plahotniuc. Nu mai era nicio dezvoltare. Avema planuri ambițioanase, bani, dar nu aveam libertate. Eram stopat de Plahotniuc și Andronache. Am fugit de Plahotniuc pentru că știam că vrea să mă aducă la tăcere. M-a depistat odată Plahotniuc și m-a chemat la discuții. A fost o discuție printre dinți”.

Menționăm că, în ultimii 20 de ani, „Metalferos” a fost, în repetate rânduri, ținta unor acuzații de corupție, fiind afiliată în ultimii ani cu fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc și oameni din anturajul său, notează știri.md

Documentele arată că, în perioada 2015-2019, „Metalferos” a primit bani de la mai multe companii, rezidente și nerezidente.

Astfel, în perioada ianuarie 2015-septembrie 2019, pe conturile deschise la Victoriabank, „Moldavskii Metallurgicheschii Zavod” (MMZ), au fost transferate către „Metalferos” mijloace financiare în sumă totală de circa 2,169 miliarde de lei.