Fost șef ANAF, avertisment care dă fiori reci României: 'Răul de abia de acum urmează'. Atacuri virulente la adresa liderilor PSD

Schimbarea de atitudine a PSD, când a fost confruntat cu posibilitatea îngrozitoare pentru economia românească de a vedea ratingul de ţară scăzut de la "stabil" la "negativ", este criticată de către fostul preşedinte al ANAF, Gelu Ştefan Diaconu. Acesta aminteşte de cum defilau liderii PSD cu programul de guvernare prin care promiteau bunăstare, dar în realitate prin viziunea lor au provocat haos în economie şi probleme mari pentru România în viitor, informează B1 Tv.

"Demolatorii economiei romanesti transformati în pisici miorlaitoare de frica ratingului S-P!

La inceput, parea doar o pacaleala electorala. Dragnea si acolitii sai ne recitau necontenit din noua biblie nationala numita Programul PSD. Se revarsau promisiuni pline de lapte si miere peste capetele electoratului prostit.

Un program de guvernare alcatuit prin contributia teoretica a profesorului Socol si pe nepretuita evaluare tehnica a iubitorului de tablouri Valcov.

"Wage led growth", in varianta socoliana, devenea un adevarat perpetuum mobile: marim pensii si salarii, generam cerere prin cresterea consumului si pe aceasta baza asiguram dezvoltare si implicit reducerea decalajelor fata de tarile UE.

Propagandisti PSD inconstienti si-au intrat in rol: seara de seara la TV, Olguta si Codrinut (doua diminutive blestemate pentru poporul suveran!) aruncau peste patrie cu "salarii si pensii unitare", concomitent cu cresterea accelerata a salariului minim.

La acea vreme, o mana de oameni am atras public atentia asupra cortegiului de consecinte care vor urma: agravarea deficitelor (bugetar, comercial si de cont curent), cresterea dobanzilor la serviciul datoriei, deteriorarea cursului de schimb, etc. Prezentam cifre reale sustrase de sub blocada cerberilor psd-isti. Degeaba...

Sorina Matei, ieșire EXPLOZIVĂ după interviul judecătoarei Gabriela Bîrsan la Antena3: 'Doamna știe, dar n-a spus'

Un dezmat fara precedent s-a declansat in cheltuirea banului public, indreptat cu predilectie catre electoratul captiv PSD sau catre cleptocratia de partid si de stat.

Cu o aura de superioritate demna de o cauza mai buna, autorii distrugerii echilibrelor macroeconomice ne-au numit "apostoli" ai dezastrului...", arată Gelu Diaconu pe Facebook.

Șeful Inspecției Judiciare, demers inedit - a dat în judecată chiar instituția pe care o conduce! Care este motivul

Acum, aceiaşi lideri care atunci defilau cu programul de guvernare sunt obligaţi să se apere în faţa agenţiei de rating şi să promită schimbări pentru ca economia să nu fie lovit brusc. Gelu Diaconu le cere acum să renunţe la minciuni şi să vină să explice clar situaţia în faţa electoratului.

"Panicati de inevitabila inrautatire a ratingului S-P cu perspectiva de la stabila la negativa, autorii dezastrului (Dragnea, Valcov, Socol) au cerut o pasuire de doua saptamani. Asa ca l-au pus pe Orlando sa miorlaie pe la usa agentiei S-P in timp ce ei infiereaza lobby-ul bancar si profereaza amenintari la securistii din galaxie.

Dar raul de abia de acum urmeaza. Posibila degradare in viitor a ratingului la categoria "JUNK" va insemna dezastrul total într-un context al economiei globale nu prea favorabil.

Pentru ca urmeaza o perioada fierbinte electorala, fac si o recomandare amicala pentru viitoarea guvernare a Opozitiei. Fiti rezonabili și explicati realitatea electoratului! Nu creati orizonturi de asteptare iluzorii. Exista o singura politica bugetara de urmat: taierea cheltuielilor publice cu salariile si asistenta sociala si/sau cresterea taxelor.

Restul e minciuna.

P.S. Daca "perpetuumul mobil" amintit mai sus ar fi functionat, cu resursele pe care le are, Venezuela ar fi devenit un model de dezvoltare sustenabila...", conchide Gelu Diaconu.