Șeful Inspecției Judiciare, demers inedit - a dat în judecată chiar instituția pe care o conduce! Care este motivul

Seful Inspectiei Judiciare, Lucian Netejoru, a deschis un proces inedit Inspectiei Judiciare (IJ) si Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), in care cere sa-i fie platita diurna pentru zilele de sambata, duminica si sarbatorile legale in care a stat in Bucuresti si nu s-a deplasat in Giurgiu, localitatea in care are domiciliul.

Procesul a fost deschis gresit la Curtea de Apel Bucuresti, deoarece Netejoru credea ca este vorba de un "litigiu privind magistratii", iar instanta a declinat cazul la Tribunalul Bucuresti - dupa ce a considerat cazul ca fiind de "litigii de munca".

VIDEO - În plin scandal, Dăncilă merge mai departe cu OUG 114: 'Investitorii nu au transmis un semnal negativ'



Potrivit ziare.com, judecatorul cere instantei ca prin hotararea judecatoreasca pe care o vor pronunta sa oblige IJ si CSM la doua lucruri: recalcularea diurnei si pentru zilele nelucratoare in care nu se deplaseaza din Bucuresti la Giurgiu si plata acesteia din 2015 pana la stingerea acestor drepturi.

Lucian Netejoru conduce, din luna septembrie, ca interimar, Inspectia Judiciara, in baza unei OUG promovate de Tudorel Toader la solicitarea publica a lui Liviu Dragnea.