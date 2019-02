Fost șef ANAF, ieșire virulentă la adresa liderului PLUS: Dacian Cioloș, 'un impostor de catifea'

Fostul șef ANAF, Gelu Diaconu, lansează un atac la adresa liderului PLUS, Dacian Cioloș, numindu-l într-o postare pe Facebook un „impostor de catifea”.

„Negarea raului mai mic este apanajul poetilor si al unora dintre filosofi. In politica si in cabina de vot, principiile inflexibile sunt doar o poveste. Un vis al romanticilor incurabili. Democratia nu poate servi niciodata interesele si preferintele tuturor. Insa poate minimiza raul. De aceea, orice societate democratica traieste sub auspiciile blestemului dat de alegerea raului mai mic.

Plecand de la aceste idei, ramane totusi un mister: cum reusesc o parte dintre votanti sa-si anuleze complet spiritul critic si sa investeasca cu aura de "salvator al natiunii" un personaj atat de inconsistent precum Dacian Ciolos?

N-as ezita si nu voi ezita nicio secunda sa-l votez atunci cand as avea de ales intre figura lui blajina, moderata si plina de bune de intentii si orice receptacul al hidrei PSD. De aici pana la a intelege laurii atarnati de slalomul profesional, ideologic si caracteriologic al acestui personaj este, insa, un drum mult prea lung.

Cautand explicatii pentru aceasta orbire, nu pot decat s-o pun pe seama disperarii aduse de cei 30 de ani de cvasi-ratare nationala sau pe seama luptei zilnice pentru un trai decent a multora dintre romani.

Sau pe seama exasperarii care ii face pe multi sa uite ca, fara anemica guvernare a lui Ciolos&co, PSDragnea nu ar fi obtinut niciodata in alegeri peste 45%! O adevarata rusine a democratiei noastre!!!

O victorie covarsitoare a Raului, care a facut ca exercitarea mandatului de catre presedintele Iohannis sa devina un adevarat mers pe sarma.

Ce altceva te poate face sa uiti ca dl Ciolos nu s-a implicat în batalia electorala anti-Dragnea fie de partea PNL, fie de partea USR? Ca a negociat cu sange rece, fara nicio jena de ordin moral, listele la europarlamentare cu USR, cerand o "paritate de unu la unu", cand intentiile de vot sunt net in favoarea USR? Un partid (USR) care sta pe baricade de doi ani de zile, care se bate zilnic in consilii judetene, in primarii si in parlament cu hidra psd-ista!

Ce altceva te poate orbi in fata faptului ca singurul candidat la presedintia PLUS a fost doar dl Dacian Ciolos? Ales cu aproape 100%!!! Ca statutul partidului este unul autocrat 100% (chiar va rog sa cititi cum toti membri Biroului National sunt alesi DOAR cu girul lui Ciolos si....ce atributii are acest BN).

Despre platitudinile enuntate in interventiile ciolosiene din mass-media, mai ales cand il vezi in contrapartida cu un politician din ce in ce mai consistent precum Dan Barna...deja nu mai raman multe lucruri de spus.

Doar eterna intrebare:

- cand ai rude si cunostinte in sistemul de stat (al serviciilor)

- cand te fofilezi de tanar pe langa Funar, apoi PNL si presedintele Basescu pentru a obtine numiri politice

- cand pactizezi cu Dragnea in numirile de ministri si cedarea controlului efectiv al Guvernului (ascuns in spatele nobilei misiune de "a salva tara")

- cand refuzi sa te implici la alegeri in lupta contra lui Dragnea

- cand ceri de la USR ce nu meriti

Cum reusesti tu, Dacian Ciolos, sa fii considerat de unii romani un om nou in politica, plin de principii si valori?

Doar fiind un impostor! De catifea, din fericire!”, scrie Diaconu pe Facebook.