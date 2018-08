Fost șef SPP, atac fără precedent la adresa SRI: 'Cea mai mare amenințare la adresa siguranței naționale a României'

Fostul șef SPP, Dumitru Iliescu, lansează luni, pe Facebook, un atac fără precedent la adresa SRI în contextul scandalului legat de protocoale, afirmând că Serviciul de Informații este „cea mai mare amenințare la adresa siguranței naționale a României”. În aceeași postare, Dumitru Iliescu întreabă retoric dacă Eduard Hellvig este „mediocru sau naiv”, după declarațiile recente ale acestuia legate de protocoale.

„Desi conducerea SRI a comunicat Comisiei Parlamentare de Control a institutiei, ca au fost semnate 65 de protocoale, pe data de 19 martie 2017, in articolul “CIA SI PROTOCOALELE SRI -TRADARE SI TRADATORI”, precum si intr-un amplu interviu pe care l-am acordat jurnalistului Ovidiu Zara, eu am comunicat opiniei publice faptul ca nu sunt 65, ci sunt 67 de intelegeri subterane ilegale! Puteti sa ma acuzati ca nu am insistat in devoalarea lor, dar mai mult decat sa informez comisia mai sus amintita, nu puteam sa fac, avand in vedere caracterul lor secret!

La inceput cu totii am apreciat intentia evidenta a domnului Hellvig de a reforma institutia la carma careia a fost numit de catre Parlament! Demersul inceput pentru aducerea principalei structuri de informatii a tarii in matca fireasca a fost creditat cu multa incredere din partea a milioane de romani, capcana pe care nici eu nu am putut-o evita. Daca majoritatea covarsitoare a populatiei nu cunostea aspectele ce tin de bucataria interna a structurii intelligence, si a cazut in acesta eroare, eu nu am nicio justificare pentru creditul pe care l-am acordat in mod public.

Ce stiam eu, si dumneavoastra nu cunosteati?

Stiam ca atat SRI, cat si DNA, fusesera de mult acaparate de partenerii nostri strategici si ca de mult timp nu mai lucrau in slujba poporului roman, ci impotriva intereselor lui fundamentale, promovand interesele straine in Romania, in detrimentul celor nationale. Maior si Coldea au pus institutia, in primul rand, la picioarele americanilor, dar si a englezilor, nemtilor, olandezilor si altor actori statali externi. Americanii si ceilalti parteneri externi ai nostri au cerut conducerii SRI sa le asigure cadrul necesar pentru cotropirea efectiva a Romaniei si preluarea bogatiilor in diverse forme ale acesteia. Pentru ca doar o singura structura era insuficienta pentru a tine sub control situatia si a elimina politicienii si personalitatile administrative, dar si alte persoane incomode, partenerii nostri au solicitat insistent Guvernului Romaniei construirea unei structuri in domeniul justitiei, capabile sa realizeze, in tandem cu SRI, obiectivele lor majore. Cine are informatiile si catusele, are contolul total asupra tuturor zonelor de interes. Ca urmare presiunilor externe, a fost creat DNA, conditie obligatorie a accederii noastre in structurile euro-atlantice si primirii Romaniei in cercul lor exclusivist. Ca sa cucereasca Romania si sa mentina controlul asupra acesteia, in laboratoarele structurilor intelligence din tarile interesate a fost elaborat un plan minutios, pe care sa-l implementeze la noi. Asa a aparut "necesitatea" luptei impotriva coruptiei, intr-o tara calificata din exterior, dar si din interior, ca foarte corupta si mentinuta foarte mult timp sub acest spectru. Este adevarat ca la noi a fost si este coruptie, dar comparand situatia noastra cu cea existenta in tarile care ne acuza, vom observa ca ele sunt mult mai corupte.

Rezultatul acestor actiuni nu este altul decat acela al transferarii avutiei noastre nationale catre acesti parteneri strategici care au pus stapanire pe cele mai importante obiective economico-financiare ale Romaniei. In sistemul conceput si pus la punct pentru actiunile subversive, frauduloase, mentionate anterior, in ultima perioada a aparut o bresa semnificativa, bresa provocata de cei interesati sa intrerupa acest proces foarte pagubos pentru romani. Schimbarea din functie a lui Maior si Coldea, iar apoi a sefei DNA, a fost pentru partenerii nostri un semnal de alarma major, si prin urmare au intervenit direct pentru protejarea acestor structuri obediente lor. Au ramas multe obiective strategice ale Romaniei pe care nu au reusit sa puna mana, si destructurarea Statului Paralel le-a creat incertitudinea asupra reusitei actiunilor de preluare a lor. Devoalarea protocoalelor gandite si elaborate de catre CIA si alte structuri intelligence, a fost o lovitura foarte puternica aplicata sistemului creat de ei si, in consecinta, au fortat semnarea unor noi protocoale, prin intermediul carora sa continue practicile anterioare! SRI si Parchetul General au raspuns imediat solicitarilor partenerilor externi si au repus in scena protocoalele in discutie. Daca DNA a fost conceput si creat de la inceput ca sa slujeasta intereselor partenerilor straini in Romania, SRI, a fost convertit pe parcurs.

De ce este SRI, cea mai mare amenintare la adresa sigurantei nationale a Romaniei? Pentru a intelege mai bine substanta acestei afirmatii, am sa va prezint ceea ce reprezinta Siguranta Nationala a Romaniei, conform prevederilor legale si anume: "starea de legalitate, de echilibru și de stabilitate socială, economică și politică necesară existenței și dezvoltării statului național român, ca stat suveran, unitar, independent și indivizibil, menținerii ordinii de drept, precum și a climatului de exercitare neîngrădită a drepturilor, libertăților și îndatoririlor fundamentale ale cetățenilor, potrivit principiilor și normelor democratice statornicite prin Constitutie"! Daca analizati actiunile SRI care au afectat grav si masiv drepturile si libertatile democratice ale cetatenilor, ordinea de drept, dar si celelalte valori pe care trebuia sa le apere, veti ajunge la singura concluzie pertinenta si anume ca aceasta institutie a devenit, prin intermediul conducerii trecute, dar si a celei actuale, tradatoare a intereselor nationale, cea mai mare si mai grava amenintare la adresa securitatii nationale. Cum au reusit sa afecteze atat de grav drepturile si libertatile democratice ale romanilor? Prin intimidare, amenintare si santaj. Ca sa o poata face aveau nevoie de cei care imparteau dreptate. Asa au ajuns sa construiasca dosare pentru peste 3000 de magistrati de la toate instantele, pornind de la Judecatorii pana la Inalta Curte de Casatie si Justitie, sau vor sa ne convinga de faptul ca in Romania dreptatea este impartita, in mare parte, de infractori sau persoane suspecte. Greu de crezut asa ceva! In aceeasi partitura se inscriu si actiunile lor pentru infestarea celorlalte structuri cu atributii in domeniul Sigurantei Nationale, si nu numai, pe care, in timp, si le-au fidelizat si subordonat intereselor clicii conducatoare. Ramasese doar una singura pe care nu o infestasera, Directia Generala de Informatii a Armatei, dar si aceasta a facut in ultima vreme obiectul demersului lor, demers prin care doreau sa aduca la conducerea structurii persoane deja fidelizate. Nu au reusit sa o faca, pentru ca s-au sesizat cei abilitati si i-au blocat!

De aceea prerecizarile facute recent de catre directorul institutiei, domnul Eduard Hellvig, roman pur sange, propus si sustinut in aceasta functie de un alt roman la fel de pur, Klaus Iohannis, in cadrul declaratiei de presa cu referire la protocoalele puternic mediatizate in ultimele zile m-au determinat sa-mi pun intrebarea daca domnul Hellvig este mediocru sau naiv, sau mai rau, ne crede pe noi romanii atat de limitati mintal sa nu realizam ce doreste sa ascunda in spatele acestui demers. Orice ar spune unii sau altii, un lucru este clar, domnul Hellvig i-a tradat pe romani si trebuie sa raspunda pentru acest lucru! Parlamentul Romaniei trebuie sa intervina imediat pentru stoparea actunilor ilegale ale unor institutii atat de importante si de necesare statului nostru, pe care sa le pozitioneze in matca lor fireasca. Ceea ce nu inteleg, desi ma straduiesc serios sa o fac, cautand raspunsul la intrebarea fireasca: de ce ii finantam din banii nostri, desi cunoastem foarte bine ca ne tradeaza si actioneaza impotriva noastra???

Poate ma ajuta domnii Hellvig si Iohannis sa gasesc raspunsul....!!!”, scrie fostul șef SPP.

Dumitru Iliescu are și o primă reacție cu privire la scrisoarea lui Giuliani trimisă oficialilor români: „Ati vazut scrisoarea lui Rudoph Giuliani, consilierul juridic al lui Donald Trump, in continutul careia se regasesc foarte multe afirmatii din postarile mele anterioare (sper sa nu fiu suspectat ca as avea relatii la un asemenea nivel, ar fi o mare eroare)??? Americanii si-au dat seama ca sistemul creat de ei incepe sa nu mai fie atat de eficient, si il parasesesc. Doar nu credeti ca Giuliani a trimis scrisoarea in nume personal, desi asa o semneaza? Ea este eminamente politica, si exprima un punct de vedere al Administratiei Trump, din care face parte. In acest mod au procedat de multe ori, dupa ce i-au folosit, cand au devenit incomozi sau ineficienti i-au parasit pe cei care le-au fost asa de devotati. Mai mult, pe unii chiar i-au eliminat... Dar sa nu ne bucuram! Vor gasi ceva prin care sa compenseze, sau il vor regandi sub o forma diferita...”