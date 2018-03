Fost membru în CSM CONFIRMĂ acuzațiile lui Dragnea: SRI s-a implicat BRUTAL în activitatea CSM

Fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, Adrian Toni Neacșu, a explicat că în anul 2013, când s-a pus problema numirii procurorilor de rang înalt, numirile au venit în plic. Neacșu arată că în aceste numiri s-a simțit implicarea brutală a SRI.

”Sunt in masura sa confirm si eu ca demisia Monei Pivniceru, in martie 2013, a avut loc exact in conditiile in care i se impusesera acele numiri la varful parchetelor. Mutarile venisera in plic, dar acum aflu exact de unde. In plus, aceste numiri fusesera acceptate deja, in aceleasi conditii neguroase, de sectia de procurori a CSM si presedintele CSM de atunci. Cea mai mare greseala a celor din CSM care ne-am opus atunci acestui troc imund a fost ca nu am acceptat sa iesim public si sa denuntam abuzul, pe considerentul ca astfel am vulnerabiliza consiliul si sistemul judiciar. Implicarea brutala a SRI in activitatea CSM de atunci a dus la 2 plangeri la Comisia de control din Parlament, una a unui fost presedinte CSM, alta a mea, ingropate rapid. Era prea devreme, pesemne”, arată Adrian Toni Neacșu, pe pagina personală de Facebook.

Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține că în anul 2013, premierul Victor Ponta a primit în plic numele celor care vor ocupa funcțiile de procuror de rang înalt. Dragnea arăta că aceste numiri fuseseră negociate cu Traian Băsescu și cu SRI.