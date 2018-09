Fost ministru, concluzie amară cu privire la războiul din PSD: 'N-au înțeles nimic din plecarea noastră'

Fostul ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, între timp trecut în tabăra Pro România, comentează războiul de la vârful PSD, spunând că acum i-a venit rândul Gabrielei Firea să fie înjurată de propaganda lui Daddy.

„Gabi Firea ! Acum e rindul ei sa fie înjurată de propaganda lui daddy ! Am urmărit declarațiile ei cu atenție si mi am dat seama ca in gasca lui Liviu nu s a schimbat nimic ! Din contra, e mai rau! N-au înțeles nimic din plecarea noastră. Din presupusa lupta cu statul subteran au ajuns la un Guvern, partid si un premier paralel. Partidul care alta data bagă România in NATO si UE acum se concentrează doar pe devorarea propriilor soldați .

Oare nu se întreaba nimeni cum de mai toți oamenii respectabili din psd sunt dați afara ori înlăturați pe diverse pretexte stupide de către oamenii de paie ai lui Liviu Dragnea?

Cei care au trecut pe la școala, inteleg de ce nu am acceptat sa fim conduși de Dancila & co. Nu toți pot fi cumpărați !

Oamenii nu pot fi doar marionete si păpuși de paie dirijați de ambițiile patologice ale unui om care si a pierdut busola ori poate... are doar o misiune. De obicei hoțul striga hotii - oare nu i adevărat si aici proverbul ? Cu care stat paralel se mai lupta psd? Cu cel pe care l conduce acum Carmen Dan”, scrie Bănicioiu pe Facebook.