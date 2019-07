Fost ofițer SRI dinamitează discuțiile privind cazul crimei de la Caracal: 'Nu vă mai lăsați păcăliți. Maior și Coldea aveau marota asta cu pre-pay'

Daniel Dragomir, fost ofițer SRI, scrie că discuția legată de cartelele pre-pay și legile Big Brother este o obsesie a foștilor șefi SRI George Maior și Florian Coldea, spunând că ele nu au fost de interes pentru siguranța națională, ci pentru niște "băieți deștepți".

"Dupa ultima tragedie, vad reluate tot felul de propuneri nastrusnice pentru a repune pe tapet subiectul cartelelor si a legilor Big Brother. Inclusiv din zona media si din zona guvernamentala. Inclusiv din partea unor oameni din anturajul doamnei premier.

Sa va spun ce cred eu despre povestea asta cu cartelele pre-pay.

1. Cunosc personal, in cazuistica anti-terorista, multiple cazuri (inclusiv legate de retele de crima organizata) in care infractorii foloseau oameni ai strazii sau pur si simplu oameni amarati sau intermediari pentru a le cumpara cu banii jos 10-100-1000 de cartele. Fara numar, cum se zice pe la noi.

2. Fara sa fie Einsteini, multe retele criminale folosesc cartele pre-pay in roaming, adica le cumpara din sutele de tari unde se vand la liber si le folosesc in ce tara vor.

3. Azi, nicio retea infractionala nu mai foloseste telefoane “deschise”. Cumpara o tableta de 2 lei, se conecteaza la un wi-fi la o cafenea, instaleaza aplicatii, comunica criptat etc. Nu e fizica nucleara. Hello. Suntem in anul 2019. Chiar si Printzul meu cel mic foloseste VPN.

4. Dupa toate nebuniile tehnice din ultimii ani (dezvaluiri, Assange, wikileakes etc.) retelele adevarate de criminali, spioni, teroristi, au adoptat un modus operandi mult mai sofisticat, mai atent, mai conspirat. Nu o sa va vina sa credeti, dar si “ei” stiu sa citeasca, si “ei” au internet, si “ei” urmaresc ce se intampla in lumea asta, si “ei” studiaza cu atentie procedurile si modul de lucru al serviciilor de informatii, al structurilor de aplicare a legii sau al fortelor de politie. Si “ei” ne urmaresc pe “noi”. Stiu, o sa va surprind. Dar asa este.

5. Nu va mai lasati pacaliti. Maior si Coldea aveau marota asta cu pre-pay si Big Brother nu pentru “interesul national”, nu ca sa va protejeze pe voi de teroristi, criminali organizati, violatori, talhari sau “coruptii” neamului. Nu. Erau doar niste baieti destepti in spate si erau interese de bani. Sute de milioane de euro, in spatele acestor tampenii. Mai vorbim si de asta. La momentul potrivit.

Ce va spun eu aici nu sunt dezvaluiri, informatii uau, clasificate sau nucleare. Sunt lucruri la mintea cocosului. Ori, inamicii societatii noastre (teroristi, spioni, mafioti, criminali etc.) au si minte si resurse nelimitate si imaginatie.

Oricum, vestea proasta este ca inamicii nostri au aflat, dupa tragedia de la Caracal, incredibil de multe informatii despre incompetenta, prostia, esecul si incapacitatea statului roman de a localiza un amarat de telefon!

Sper ca doamna Dancila sa nu cada in plasa acelorasi papagali, care in viata lor nu au facut munca operativa reala, nu au facut niciun fel de munca de teren, nici nu au salvat in viata lor vieti.

Sunt convins ca premierul intelege foarte bine aceste aspecte.

Nu va mai lasati pacaliti dragi prieteni. Mult fum, multa prostie, multa manipulare. Munca adevarata de informatii sau cea de politie este mult mai grea si mai subtila decat filmele cu James Bond. De aceea se cheama munca si nu “combinatie” pe bani multi, asa cum face statul paralel.

#mizerabilii", se arată în postarea lui Daniel Dragomir, de pe site-ul romania30.ro.