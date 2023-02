Fost premier român: 'Vladimir Putin are o minte bolnavă!'

O victorie a Rusiei ar însemna nu doar anihilarea Ucrainei, ci și un atac la democrație și la valorile europene, declară la RFI eurodeputatul Dacian Cioloș: ”Fără a se implica direct pe teren, UE și aliații trebuie să acorde Ucrainei tot sprijinul, în așa fel încât Rusia să nu câștige războiul”, relatează MEDIAFAX.

„Președintele Zelenski, un om care își apără țara de o agresiune, caută încă de la începutul acestei agresiuni sprijin, pentru a avea mijloacele să-și apere teritoriul și poporul și a fost foarte clar, de fapt, mesajele lui au fost foarte clare că are nevoie în continuare de sprijin, pentru că se așteaptă la o nouă ofensivă rusă în teritoriile pe care a încercat Rusia să le ocupe în Ucraina și evident, are nevoie de sprijin militar, de armament, ca să poată să-și apere teritoriul”, spune Dacian Cioloș.

Livrarea de arme

Întrebat dacă aliații occidentali ai Ucrainei ar trebui să-i ofere acesteia avioane de luptă, așa cum cere Volodimir Zelenski, eurodeputatul afirmă că trebuie evaluări și la nivelul NATO. „Cred că va depinde foarte mult și de cum vor evolua lucrurile și pe teren, însă un lucru e foarte clar și aici mesajele politice au fost foarte clare, UE, statele membre vor face totul ca să sprijine Ucraina să nu fie ocupată de Rusia și Rusia să nu câștige acest război, pentru că o victorie a Rusiei ar însemna nu doar anihilarea Ucrainei, dar ar însemna, apropo de ce spunea și președintele Zelenski, un atac la democrație și la valorile europene, printre aceste valori regăsim și dreptul popoarelor la autodeterminare și dreptul popoarelor de a-și impune și menține sistemul politic pe care-l doresc și în primul rând independența teritorială, pentru că despre asta e vorba, dincolo de orice discuție ideologică (...). Fără a se implica direct pe teren, da, eu cred că UE și aliații și cei care vor menținerea integrității teritoriale a Ucrainei, așa cum vor menținerea integrității teritoriale a țărilor lor, trebuie să-i acorde tot sprijinul, în așa fel încât Rusia să nu câștige acolo”, adaugă Cioloș.

Minte „bolnavă”

El spune că „Putin are o minte bolnavă”. „Nu știu și sincer, puțin mă interesează să încerc să intru în mintea lui Putin. E o minte bolnavă, din punctul meu de vedere. Am văzut până acum foarte clar, de un an de zile, care e abordarea lui Putin, foarte cinică și care urmărește cu orice preț anihilarea unui stat și a unui popor. Nu mă aștept să schimbe abordarea. Vedem că Putin are doar calea agresiunii la dispoziție, e cea pe care o folosește, nu dă doi bani nici pe poporul lui, pentru că iată, trimite oameni neinstruiți pe front, ca să fie omorâți”, încheie fostul premier.

Rusia încearcă să anihileze valorile europene, a afirmat Volodimir Zelenski în discursul de joi de la Bruxelles, din Parlamentul European. El a mulțumit Uniunii Europene pentru abordarea sa „principială și energică” în susținerea Ucrainei. Anterior, liderul de la Kiev s-a deplasat în Marea Britanie și Franța.