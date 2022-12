Fost președinte al CCR, Augustin Zegrean susține că pensiile speciale nu vor fi eliminate: E inadmisibil așa ceva!

Pensiile speciale nu vor fi eliminate, susține Augustin Zegrean. Fostul președinte al CCR crede că proiectele de la Guvern pe acest subiect sunt doar niște baliverne.

Miercuri, 21 decembrie, Augustin Zegrean a criticat proiectul de lege propus de Guvernul Ciucă privind pensiile speciale. Acesta s-a referit mai ales la articolul privind recalcularea pensiilor pe care le primesc foștii magistrați. El a insistat că nu pot fi recalculate pensiile aflate în plată pentru a fi micșorate.

Astfel, proiectul va pica în urma votului Curții Constituționale a României (CCR).

„Am citit textul. Cred că ei nu știu ce spun… În șase luni nu au cum să recalculeze toate pensiile. Recalcularea pensiilor s-au lăudat că o fac în trei luni și a durat cinci ani. Deci scriem legi ca să ne aflăm în treabă, dar tot e mai bine decât să le cumpărăm gata scrise de la Banca Mondială.

Am ajuns ca o țară pe ultimul loc în lume, nu din Europa, să cumpărăm legi gata făcute. E inadmisibil așa ceva! Mă refer la proiectul legii pensiilor, pe care l-au cumpărat de la Banca Mondială cu două milioane de euro.

Au luat legea făcută de PSD în 2017 și au lucrat pe ea. Nu puteam să facem noi și să ne rămână alea două milioane, să el dăm la necăjiți? Că tot așa se vorbește că trebuie să reducă pensiile mari, dar nimeni nu vorbește să se mărească pensiile mici. Asta e problema noastră? Să fim toți săraci sau să fim toți bogați? Cum ne-am dori?”, a declarat judecătoul, pentru B1 TV.

Despre micșorarea pensiilor magistraților a vorbit marți, la România TV, ministrul Muncii, Marius Budăi.

„Prin acest act normativ spunem că trebuie să ai minim 20 de ani în magistratură și începând de anul următor intrării legii în vigoare, ridicăm an de an, timp ce cinci ani, cu un an de zile (n.r. – vârsta de pensionare) și ajungem la 25 de ani în magistratură”, a transmis ministrul Muncii.