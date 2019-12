Fosta iubită a lui Whitney Houston, dezvăluiri picante despre relația lor: Asta era cea mai mare teamă a artistei

Robyn Crawford, acum în vârstă de 53 de ani, susține că a fost iubita legendarei Whitney Houston, în urmă cu mulți ani de zile. Abia acum s-a făcut lumină în privința unui capitol din viața cântăreții, despre care nimeni nu prea a știut nimic până acum, potrivit Spynews.ro

Fosta iubită a lui Whitney Houston a lansat recent o carte, în care a povestit despre experiențele amoroase pe care le-a trăit alături de regretata artistă. În anii de glorie ai cântăreței Robyn Crawford a fost alături de el la fiecare pas, însă nimeni nu a știut până acum că cele două au fost și partenere în dormitor.

Citește și: Reabilitarea litoralului românesc! Licitația depășește peste 1 miliard și jumătate de lei

Cartea A Song For You: My Life with Whitney Houston, înglobează toate întâmplările pe care le-au trăit cele două foste iubite, între care și detalii despre prima lor noapte de amor. Cele două s-au întâlnit prima oară pe când aveau doar 17, respectiv 19 ani, iar de atunci au fost de nedespărțit, chiar și atunci când Whitney Houston era pe culmile succesului, potrivit presei internaționale.

"Tot ceea ce ne doream să facem era să fim împreună, doar noi două. Prin 1982, mi-a spus că nu mai voia să facem sex, pentru că asta n-ar face decât să ne îngreuneze situaţia amândurora. Mi-a spus că dacă lumea ar afla ce fac ele, le-ar critica crunt pentru relaţia lor apropiată.", a scris fosta iubită a lui Whitney Houston, în cartea respectivă.

Despărțirea celor două s-a produs atunci când a intervenit mama artistei, care i-a spus că nu este normal să aibă astfel de relații. În prezent, Robyn Crawford se iubește cu Lisa Hintlemann și împreună au doi copii adoptați, de care sunt foarte mândre.