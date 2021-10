Fosta jucătoare japoneză de tenis Kimiko Date o sfătuieşte pe Naomi Osaka să fie mai relaxată în relaţia cu mass media

Fosta jucătoare japoneză de tenis Kimiko Date, nr. 4 mondial în noiembrie 1995, a declarat că este la curent cu problemele conaţionalei sale Naomi Osaka şi crede că ea trebuie să găsească un mod de a gestiona presiunea care însoţeşte marile succese, transmite Reuters, citat de agerpres.

Osaka, 24 ani, a anunţat după eliminarea de la US Open, de către Leylah Fernandez în turul trei, că va lua o pauză pentru a se concentra pe refacerea mentală.

Fostul lider WTA a avut o formă oscilantă după ce s-a retras de la Roland Garros în luna mai, în urma unei dispute cu organizatorii francezi privind prezenţa ei la conferinţele de presă, despre care Naomi Osaka consideră că au un impact negativ asupra ei.Kimiko Date, care a atins semifinale la Australian Open, Roland Garros şi Wimbledon în anii '90, a apreciat că are un lucru comun cu Osaka: Noi am urcat în clasamente foarte brusc şi nu am fost pregătite pentru ce înseamnă acest lucru. Personalitatea ei este una care ia în serios fiecare lucru şi asta exacerbează problemele pe care le are. Cred că ea ia întrebările într-un mod diferit şi este foarte serioasă în modul în care răspunde la ele. Poţi gestiona relaţia cu media în multe moduri; poţi să le spui totul, sau câte puţin sau nimic. Am impresia că Osaka îşi ia prea în serios obligaţiile către media. Poate că ea crede că trebuie să răspundă la toate întrebările şi simte presiunea în acest mod''.Date, care s-a retras în 1996, înainte de a reveni în 2008 şi de a juca încă nouă ani, susţine că toate jucătoare de top sunt afectate de stres: ''Dar ele trebuie să găsească o cale să gestioneze aceste probleme. Nu poţi refuza să participi la o conferinţă de presă, doar pentru că ai pierdut. Trebuie să găseşti o cale să tratezi cu media''.