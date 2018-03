Fosta soție a lui Dragnea a plătit prejudiciul. Ce spune Cristi Dănileț despre pasul făcut de Bombonica Prodana

Bombonica Prodana a transmis prin avocatul său la un dosar un document prin care anunță instanța de judecată că a plătit prejudiciul în acest dosar, de peste 108.000 lei. De asemenea, fosta soție a lui Liviu Dragnea cere în acest fel încetarea procesului în ceea ce o privește. Urmează ca judecătorii să discute această solicitare.

Statistici ÎNGRIJORĂTOARE de la ANP: Peste 38% dintre deţinuţi au RECIDIVAT, în 2017 / VIDEO

Judecătorul Cristi Dănileț a explicat pentru Ziare.com ce înseamnă din punct de vedere juridic pasul făcut de Bombonica Prodana.



"Un proces penal pentru o fapta care a produs pagube are doua laturi: latura penala, in care se stabileste daca acuzatul a comis sau nu o infractiune; latura civila, in care se stabileste cat este prejudiciul. Daca prejudiciul este acoperit in timpul procesului si persoana este gasita vinovata, la stabilirea sanctiunii se va tine seama ca element favorabil faptul ca paguba a fost recuperata", a declarat Dănileț.

Specialistii in drept sunt impartiti. Daca unii spun ca faptul ca Bombonica Prodana a platit integral prejudiciul in dosar nu inseamna ca isi recunoaste automat si fapta, altii sustin ca un om nevinovat nu se apuca sa plateasca 100.000 de lei degeaba.