'Occidentul a mers acum prea departe în sprijinirea Ucrainei pentru a-și permite eșecul' - fostul ambasador al Franței în SUA

Occidentul a mers acum prea departe în sprijinirea Ucrainei pentru a-și permite eșecul, a spus fostul ambasador al Franței în SUA, Gérard Araud, în contextul în care puterile mondiale au anunțat un nou pachet de sprijin pentru Ucraina.

„Occidentul a mers acum prea departe în sprijinirea Ucrainei pentru a-și permite eșecul. Nu se poate da înapoi. Ar fi o pierdere nesustenabilă și un dezastru geopolitic. Prin urmare, sună rezonabil să prognozăm că va face tot ce este necesar pentru a evita o înfrângere a Ucrainei”, a spus Gérard Araud, pe contul său de Twitter.

Ucraina a primit o primă tranşă de 3 miliarde de euro din pachetul de 18 miliarde prevăzute de Uniunea Europeană pentru anul 2023, a anunţat marţi preşedintele Volodimir Zelenski, transmite AFP, informează Agerpres.

Europa va continua să sprijine Ucraina ''atât timp cât va fi necesar'' în faţa Rusiei, a promis preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un discurs rostit marţi în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, transmit AFP şi DPA. De asemenea, țările din NATO susțin militar forțele armate ucrainene în lupta cu Federația Rusă.

