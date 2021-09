Fostul arbitru internaţional Constantin Din candidează pentru funcția de președinte al Federaţiei Române de Handbal

Fostul arbitru internaţional Constantin Din şi-a lansat, marţi, candidatura la preşedinţia Federaţiei Române de Handbal, afirmând că îşi doreşte să "redea handbalul cluburilor", pentru că în acest moment este "acaparat" de instituţia condusă de Alexandru Dedu, conform agerpres.ro

El a precizat că a avut deja întâlniri cu aproximativ 50% din reprezentanţii handbalului românesc: "Nimeni nu i-a contactat, nimeni nu i-a întrebat ce probleme au. Şi asta cu amărăciune vă spun, pentru că este un lucru rău. În viziunea mea este greşit ce se întâmplă în acest moment, cluburile să muncească pentru federaţie, pentru că federaţia trebuie să muncească pentru cluburi. Mi-aş dori să redăm handbalul cluburilor pentru că în momentul de faţă handbalul este acaparat de federaţie. Şi ăsta este un lucru greşit. Iubesc România şi vreau să redevenim o forţă în handbalul mondial. Este foarte important ca acest proces să înceapă de jos, dar în acelaşi timp şi de sus, pentru a da un semnal. Pentru că trebuie să recunoaştem că în momentul de faţă handbalul românesc are probleme".

Candidatul la şefia federaţiei a precizat că a avut întâlniri cu diverşi potenţiali investitori în handbal, care ar urma să se alăture federaţiei."Am avut întâlniri cu diverşi parteneri care vor să se alăture handbalului şi din fericire nu sunt puţini. Eu vreau să vin să aduc bani în handbal, nu să iau. Este o chestiune foarte importantă şi sunt sigur că voi reuşi să fac acest lucru. Să nu ave, un sediu în care să ne desfăşurăm activitatea este groaznic, pentru că sediul federaţiei este într-o stare care nu permite primirea unor oaspeţi. Scopul nostru este de a mări numărul participanţilor şi de a avea un produs de marketing serios. Nu este posibil să urmeze un meci de Liga Campionilor şi să un avem măcar o emisiune a acestui produs. Mi-e teamă că handbalul poate ajunge şi mai jos decât este acum, de la 4.000 de practicanţi să ajungem la 2.000, la 1.000 şi apoi să dispară interesul. De aceea vrem să reconstruim handbalul", a mai spus Din.Fostul arbitru a vorbit şi despre rezultatele echipelor naţionale de handbal ale României, despre care a afirmat că "lipsesc cu desăvârşire": "Rezultatele echipelor naţionale lipsesc cu desăvârşire din păcate. Şi asta pentru că metoda care a fost pusă în practică în ultimii patru ani nu a fost bună".Printre motivele pentru care ar trebui votat de reprezentanţii cluburilor este şi independenţa sa: "Peste 80 % din banii din handbal provin de la bugetele locale şi e normal că avem nevoie şi de partea politică. Dar noi nu vindem atât de bine încât să ne autofinanţăm şi nu trebuie să stăm doar cu mâna întinsă. Trebuie să dezvoltăm departamentele necesare pentru a atrage bani în handbal. Când am spus independent m-am referit strict la mine, am venit în handbal să aduc bani, nu să iau bani, am o situaţie financiară foarte bună şi nu am nicio datorie faţă de nimeni".Referitor la contracandidaţii săi de la alegerile pentru preşedinţia Federaţiei Române de Handbal, care vor avea loc anul viitor, Constantin Din a afirmat că anunţul lui Alexandru Dedu de a intra în cursa pentru un nou mandat l-a determinat să concureze."Din câte ştiu eu, domnul Alexandru Dedu şi-a anunţat candidatura. Este unul dintre motivele pentru care am decis să candidez. Am avut aşteptări foarte mari, din păcate sunt dezamăgit pentru ceea ce s-a întâmplat în ultimii patru ani. Şi altcineva nu ştiu cine va mai candida. Pe Narcisa Lecuşanu eu am invitat-o să participe la acest eveniment. Dacă va candida, aş putea participa şi eu la lansarea candidaturii dânsei. Aş fi dorit să fie prezentă aici, să avem dezbateri pe programe, pe idei. Consider că putem să facem lucruri bune împreună, consider că ne putem ajuta reciproc să îndreptăm handbalul românesc", a mai spus Din.La evenimentul de lansare a candidaturii lui Constantin Din au mai participat foştii handbalişti Mariana Târcă, Vasile Stângă şi Viorel Mazilu.Constantin Din este absolvent al Institutului Politehnic Bucureşti şi a fost arbitru internaţional IHF, oficiind la meciuri importante în ultimii 20 de ani, de la întrecerile europene la campionate mondiale şi Jocurile Olimpice.