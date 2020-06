Fostul avocat al Bombonicăi Prodana DEZVĂLUIE ce argumente a INVOCAT pentru a contesta o AMENDĂ primită în stare de urgență

Fostul avocat al Bombonicăi Prodana, Adrian Toni Neacșu, dezvăluie ce argumente a folost pentru a contesta o amedă primită în stare de urgență. Amintim că sancțiunile primite în stare de urgență se ridică la sume uriașe și că doar astăzi mai pot fi contestate.

Citește și: Un medic FACE MIȘTO de avertismentele apocaliptice ale autorităților: Am fi avut sute de mii de morți, ca-n Bulgaria

"Desi nu credeam ca am ocazia, avand in vedere dosarele cu care sunt obisnuit, am formulat si eu o plangere contraventionala impotriva unui proces verbal de contraventie intocmit pentru incalcarea starii de urgenta, invocand decizia CCR. Pentru cine este interesat aceasta este motivarea pe care am folosit-o pentru a obtine anularea procesului verbal, sub aspectul neconstitutionalitatii", scrie Toni Neacșu pe Faceook.