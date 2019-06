Fostul baron PSD Bunea Stancu, din nou, la PUȘCĂRIE - A fost CONDAMNAT DEFINITIV la 3 ani și 8 luni de închisoare

Lovitură colosală dată de justiție - Curtea de Apel Galati a emis, in urma cu putin timp, sentinta definitiva in dosarul “Sportul”, in care Gheorghe Bunea Stancu, fostul presedinte al Consiliului Judetean, a primit, in prima instanta, 3 ani de inchisoare pentru conflict de interese.

Curtea de Apel Galati a desfiintat in parte sentinta Tribunalului Vrancea si a majorat pedeapsa in cazul lui Stancu cu 8 luni, astfel fostul baron a fost condamnat la 3 ani si 8 luni de inchisoare, conform Debrăila.ro.