Fostul campion american John McEnroe a avertizat fanii de la Roland Garros că huiduirea tenismanului sârb Novak Djokovic îl va mobiliza şi mai mult la meciul de marţi seara cu Rafael Nadal, transmite DPA, citat de Agerpres.

Djokovic, nr. 1 mondial şi campionul en titre la Paris, a fost primit cu ostilitate de fani când a intrat pe teren la meciul din turul patru cu Diego Schwartzman. Numele sârbului a fost de asemenea huiduit când a fost pomenit de Nadal, câştigător de 13 ori al Grand Slam-ului pe zgură, la interviul pe teren după victoria contra lui Felix Auger-Aliassime.McEnroe, care la rândul lui nu a fost străin de ostilitatea fanilor, crede că Djokovic joacă mai bine când simte energia negativă canalizată contra lui: ''El se descurcă mai bine decât oricine altcineva. Eu nu am făcut-o la fel de bine. Eu am simţit că asta m-a afectat mai mult decât m-a ajutat. Cred că uneori am simţit că asta m-a încărcat, dar el o face în mod consecvent. El este un jucător şi o persoană remarcabilă''.Comportamentul rebel al lui McEnroe în drumul său către cele şapte titluri de Grand Slam i-au atras antipatia publicului, dar americanul nu găseşte explicaţia pentru care Djokovic nu a primit acelaşi tratament preferenţial ca în cazurile lui Rafa Nadal şi Roger Federer.''El îşi doreşte să fie respectat la acelaşi nivel, şi aşa ceva îl încarcă, dar din punctul meu de vedere cred că este nedrept. Este ceva care nu pot explica. Nu ştiu ce este, sincer să fiu. El merită să fie şi este respectat. Dar sunt sigur că este frustrant. Cred că până la urmă el va fi mai iubit după ce va înceta să joace, ceea ce a ajuns să fie cazul cu mine, cred. Dar acum este frustrant. Unele lucruri pot fi din cauza lui, dar cred că marea parte nu este. Doar că acei băieţi sunt aşa de minunaţi. Modul în care Rafa şi Roger se poartă, este greu de ajuns la acel nivel. În plus, ei au avut succes înaintea lui, aşa că el trebuie să-i prindă mereu din urmă tot timpul. Dar el dă dovadă de multe emoţii, este entuziasmat. Lumea ar trebui să iubească asta şi francezilor le place asta, aşa că nu pot explica'', a spus McEnroe la Eurosport.Cei doi campioni se vor înfrunta în sferturi la Roland Garros, marţi seara, în al 59-lea lor duel direct.Djokovic are un mic avantaj în meciul cu Nadal, după ce organizatorii au programat partida în sesiunea de seară, în timp ce ibericul şi-ar fi dorit să joace ziua, când condiţiile de joc îi sunt mai favorabile stilului său.