Fostul consilier în probleme de securitate naţională John Bolton îl acuză pe Trump că guvernează numai prin 'calcul' electoral

Fostul consilier în probleme de securitate naţională al lui Donald Trump John Bolton îl acuză, într-o carte de memorii, pe preşedintele Statelor Unite de faptul că a luat şi alte decizii pasibile de destituire decât cele din scandalul ucrainean şi numai cu scopul de a-şi asigura ”realegerea”, a anunţat vineri editura sa, relatează AFP, potrivit news.ro.

”Mi-e greu să găsesc o singură decizie importantă a lui Trump, în timpul funcţiei mele, care să nu fie ghidată de un calcul în vederea realegerii sale”, scrie în memoriile sale, care urmează să apară la 23 iunie, cel care a ocupat acest post strategic timp ce 519 zile, din aprilie 2018 în septembrie 2019.

Potrivit Editurii Simon & Schuster, care a publicat vineri acest scurt fragment într-un comunicat, John Bolton evocă ”haosul de la Casa Albă”, ”procesul de luarea deciziilor incoerent şi dezlânat al preşedintelui şi comportamentul său cu aliaţii şi cu inamicii, de la China la Rusia, trecând prin Ucraina, Coreea de Nord, Iran, Regatul Unit, Franţa şi Germania”.

”Ceea ce Bolton a văzut l-a stupefiat: un preşedinte pentru care să fie reales este singurul lucru care contează, chiar dacă asta înseamnă să pună în pericol sau să slăbească naţiunea”, afirmă editura.

Ea subliniază că, în ochii fostului consilier, Camera Reprezentanţilor, dominată de către democraţi, a comis o eroare instruind doarul destituirii miliardarului republican numai în scandalul ucrainean.

Preşedintele Statelor Unite a fost inculpat de ”abuz de putere”, din cauză că a condiţionat un ajutor militar destinat Ucrainei de anunţarea de către Kiev a unor anchete cu privire la viitorul său adversar democrat în alegerile din noiembrie Joe Biden.

Însă Senatul, controlat de republicani, l-a achitat la începutul acestui an.

”Transgresiuni ale lui Trump ca cea privind Ucraina există în toate dosarele politicii sale externe, iar Bolton le detaliază, dar şi încercările sale şi ale altora din cadrul Guvernului de a trage semnalul de alarmă”, afirmă Simon & Schuster.

OFENSIVA CASEI ALBE

Donald Trump s-a despărţit în septembrie - fără menajamente - de John Bolton, considerat un adept al aripii dure şi chiar un adept al războiului în dosarele iranian şi nord-coreean. Cei doi au evocat diferende tot mai ireconciliabile.

Cartea - intitulată "The Room Where It Happened, A White House Memoir" - a irupt deja zgomotos în viaţa politică americană, după ce fragmente au fost divulgate în presă, în ianuarie, în toiul procesului destituirii.

Potrivit acestor fragmente iniţiale, John Bolton relata o discuţie de anul trecut, în care Donald Trump i-a explicat că nu vrea să deblocheze ajutorul destinat Ucrainei atât timp cât nu face ceea ce-i cere cu privire la Joe Biden.

Casa Albă a angajat atunci o ofensivă judiciară cu scopul de a-l împiedica pe fostul consilier să publice anumite pasaje.

”Aceasta este o carte pe care Donald Trump nu vreasă o citiţi”, anunţă de altfel editura la începutul comunicatului său, dând asigurări că, cu toate acestea, fostul ambasador american la ONU a cooperat cu preşedinţia, cu scopul de a-şi amenda manuscrisul iniţial, ţinând cont de ”îngrijorările” acesteia.

Simon & Schuster invocă ”dreptul ambasadorului Bolton de a povesti istoria trecerii sale pe la Casa Albă a lui Trump, conform Primului Amendament” al Constituţiei americane, consacrat libertăţii de exprimare.