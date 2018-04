Fostul director 'Malaxa', în instanţă: Acuzat de DNA de luare de mită şi delapidare, Florin Secureanu vrea să revină la spital pe un post de chirurg

Fostul manager al Spitalului Malaxa Florin Secureanu, judecat pentru delapidare şi luare de mită, a contestat desfacerea contractului de muncă, avocatul său apreciind că acesta trebuia doar suspendat pe durata cercetărilor, până în prezent nefiind confirmată vinovăţia acestuia, informează news.ro.

Secureanu are luni termen la Tribunalul Bucureşti, solicitând înlocuirea măsurii preventive.

"Cererea pe care a făcut-o, contestaţia împotriva desfacerii contractului de muncă, este opţiunea dânsului. Trebuia suspendat (contractul de muncă al lui Florin Secureanu - n.r.) nu desfăcut. Suspendat pe perioada cercetărilor, pentru că nu este dovedit vinovat pentru acuzaţiile care i s-au adus" a spus avocatul Dan Voinea la Realitatea TV.

Întrebat dacă fostul manager al spitalului Malaxa continuă să şi susţină nevinovăţia, avocatul a răspuns: "Da, dânsul se consideră nevinovat".

Conform avocatului său, Secureanu este "un chirurg de care are nevoie societatea, indiferent de alte fapte de care este acuzat".

La rândul său, Florin Secureanu a declarat la Realitatea TV că instanţa va decide dacă desfacerea contractului de muncă în acest caz a fost legală.

Întrebat ce anume s a schimbat de la momentul in care, fiind în boxa arestaţilor recunoştea acuzaţiile şi spunea că le regretă, Florin Secureanu a răspuns: "Boxa".

"Am dreptul la muncă, am dreptul de a lucra într-un post in care am dat examen?", a întrebat el.

Secureanu a precizat că în prezent lucrează într-un alt spital şi în momentul în care a vrut să încheie contractul cu CNAS prin firma la care lucrează, a constatat că are contract cu CNAS la spitalul Malaxa.

"Eu m-am dus să depun acele cereri sa mă scoată din relaţia cu spitalul Malaxa" a spus el, precizând că a cerut spitalului situaţia sa juridică şi i s-a spus că i-a fost desfăcut contractul său de muncă din anul 2017.

Nu a vrut sa dea detalii despre locul de muncă unde profesează în prezent, spunând că nu operează.

În ceea ce priveşte acuzaţiile care i se aduc, el a precizat că a spus anterior că regretă "cele întâmplate" şi nu că recunoaşte faptele.

Fostul manager al Spitalului Malaxa din Capitală Florin Secureanu a fost trimis în judecată de DNA în 15 mai 2017 în dosarul în care este acuzat că a conceput şi a pus în aplicare mai multe mecanisme prin care şi-a însuşit peste 9 milioane de lei din patrimoniul spitalului, care s-a constituit parte civilă în acest caz. Secureanu este judecat pentru delapidare (cinci fapte, din care una cu consecinţe deosebit de grave) şi luare de mită.

Alături de Secureanu, au mai fost trimişi în judecată, în libertate, Margareta Preda, la data faptei director financiar-contabil al Spitalului Malaxa, pentru două infracţiuni de complicitate la delapidare; Traian-Alexandru Nica, la data faptelor specialist IT la acelaşi spital, pentru complicitate la delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată; Paul Stoica, la data faptelor şef al Serviciului Tehnic - Administrativ al Spitalului Malaxa, şi Ştefan-Lucian Nicolae, la data faptelor tehnician administrativ la aceeaşi unitate medicală, pentru complicitate la delapidare şi fals intelectual, precum şi Eugen Răsoiu, Eugenia Dumitru şi Simona Trandafir, la data faptelor administratori ai unor societăţi comerciale, pentru complicitate la delapidare, dar şi Cristian Ioniţă şi Mihai Mesner, de asemenea administratori ai unor firme, pentru complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani.

Florin Secureanu a fost manager al Spitalului Clinic ”Nicolae Malaxa” din Bucureşti în perioada 1 aprilie 2007 - 29 noiembrie 2016, timp în care ”a conceput şi pus în aplicare mai multe mecanisme prin care şi-a însuşit sume semnificative de bani din patrimoniul spitalului, în cuantum total de 9.144.053,4 lei”, se arată în rechizitoriul procurorilor.

