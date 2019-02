Fostul șef SRI Dâmbovița revine 'la butoane' în PSD

Președintele interimar PSD Dâmbovița, Rovana Plumb, a anunțat, sâmbătă, că filiala județeană de partid îl susţine pe Alexandru Oprea pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Județean Dâmboviţa, după excluderea din PSD a actualului lider al CJ, Daniel Comănescu, considerat un apropiat al lui Adrian Țuțuianu.

Alexandru Oprea este fostul șef al direcției județene a SRI.

„Nu am fost ofiţer de securitate în viaţa mea, sunt ofiţer de intelligence, sunt absolvent al Academiei Naţionale de Informaţii de după revoluţie, am parcurs toate treptele ierarhiei profesionale, de la ofiţer la şef de unitate şi şef de unitate centrală în cadrul SRI”, și-a prezentat acesta, recent, traseul profesional în SRI, pentru presa locală.

După ce a părăsit structurile informative, Oprea s-a înscris în PSD Dâmbovița, unde la început s-a ocupat de banii filialei ca trezorier.

În 2013, a fost promovat administrator public al judeţului. La acea vreme, se afla într-o relație extrem de apropiată de fostul lider județean, Adrian Țuțuianu. De altfel, ajuns consilier județean, Alexandru Oprea a fost ales președinte al CJ Dâmbovița la începutul 2017, după ce titularul postului, Adrian Țuțuianu, a optat la acea vreme pentru mandatul de senator.

Ulterior, după tensiunile dintre Adrian Țuțuianu și Liviu Dragnea pe fondul pierderii de către liderul dâmbovițean a funcției de ministru al Apărării, și relația dintre Țuțuianu și Alexandru Oprea s-a răcit considerabil.

Alexandru Oprea a început în 2017 să caute sprijinul lui Liviu Dragnea în războiul de uzură cu Țuțuianu.

Pe fondul acestor tensiuni interne, PSD Dâmbovița i-a retras sprijinul politic lui Alexandru Oprea la începutul lui 2018 și acesta și-a dat demisia din fruntea Consiliului Județean și a continuat să „joace” în opoziție cu liderul județean Adrian Țuțuianu.

După apariția scrisorii anti-Dragnea, Alexandru Oprea s-a poziționat în tabăra pro-Dragnea.

“Săptămâna trecută am avut, miercuri, CEX-ul județean. Dar nu s-a dat un mandat ca președintele (Țuțuianu - n.r.) să iasă cu o scrisoare în care să se ceară ce a cerut. Am citit cu atenție scrisoarea. Dacă nu ar fi tragică, ar fi hilară. Este tragică, gândindu-ne la consecințe, hilară pentru că Țuțuianu cere democratizare, el care are un stil dictatorial de conducere”, a spus Oprea, la vremea respectivă, citat de Mediafax.