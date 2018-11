Fostul ministru al afacerilor europene, Victor Negrescu: Toate obiectivele în domeniul afacerilor europene au fost îndeplinite!

Contactat de STIRIPESURSE.RO, fostul ministru pentru afaceri europene, Victor Negrescu a răspuns în exclusivitate întrebărilor noastre despre demisie și apropiata Președinție la Consiliul UE.

1. Ați fost considerat unul din miniștrii cei mai performanți. Ce v-a împins să demisionați?

În primul rând doresc să spun că toate pregătirile referitoare la Președinția României la Consiliul UE sunt în grafic atât pe dimensiunea politică cât și pe cea logistică. Chiar vineri s-a aprobat principalul document strategic al unei președinții, programul de lucru care transpune prioritățile noastre, aprobat de 25 de instituții. De asemenea recent am prezentat în Guvern o foaie de parcurs care arată că toate etapele organizatorice sunt pregătite: evenimente, trasee, identitate vizuală, achiziții, campanii de comunicare, șamd.

Dar revenind la întrebare doresc să spun din start că nu este un demers împotriva cuiva. De aceea vreau să le mulțumesc tuturor celor care au crezut în proiectele și obiectivele noastre. Toate obiectivele în domeniul afacerilor europene au fost îndeplinite.

Este un demers pentru sprijinirea parcursului european al României, ghidat de credința fermă în valorile noastre comune, în nevoia de a respecta practica europeană și necesar din punct de vedere al exigenței profesionale.

Din respect pentru colegii mei nu voi dezvălui toate detaliile în presă, am explicat toate cele întâmplate în partid, Primului ministru cât și Președintelui partidului. Motivele au fost temeinice, argumentate și o dovadă de responsabilitate politică. Ar fi fost simplu să rămân în funcție și să trec nepăsător peste orice. Cred că s-a înțeles și sper ca măcar să se revină asupra deciziilor luate în ședința de Guvern.

Am remarcat după ședința BPN, în conferința de presă că cei doi lideri au salutat nivelul de pregătire a Președinției României la Consiliul UE și faptul că am avut o activitate foarte bună. De fapt toți colegii au semnalat acest lucru și le mulțumesc. Cred în echipă și mai ales că prin muncă poți da un exemplu pozitiv celor din jur.

Sper ca plecarea mea din funcție să fie un semnal de alarmă privind necesitatea unui consens real în jurul Președinției României la Consiliul UE dar mai ales că parcursul european al României trebuie să continue. Regulile, cutumele, valorile și practicile europene trebuie respectate pentru ca România să devină cu adevărat puternică în UE. Pentru mine toate aceste lucruri nu sunt negociabile.

2. În ultimele zile s-a vorbit de nevoia de susținere pentru Președinției României la Consiliul UE. Cum traduceți acest lucru?

În primul rând vreau să spun că la nivelul Partidului Social Democrat am beneficiat de o susținere reală din partea colegilor cărora le mulțumesc. De asemenea am construit la nivel național o platformă de colaborare cu toate instituțiile, cu partenerii asociativi, sindicali, patronali și din mediul academic și am reușit un parteneriat solid cu reprezentanții Parlamentului României.

Dar dincolo de cele realizate este important ca sprijinul să fie real. Declarativ intențiile pot suna bine dar totul se face prin muncă. De multe ori colegii mei au suplinit lipsa de implicare a unora. În ziua în care informația a apărut miraculos pe surse am văzut proactivitatea în a arunca cu gunoi. Nici nu mă mai suprinde neapărat că a ajuns informația în presă. Am aflat că am promovat pe cineva într-o funcție care de fapt nu a fost angajat niciodata în structurile de afaceri europene, dar și multe alte aberații pe care nu vreau să le comentez.

Oricum sunt mâhnit de lipsa de colegialitate, mai ales că am văzut doi colegi (n.a. AICI și AICI) care au contribuit la decredibilizarea Guvernului României și a Partidului Social Democrat din care fac parte. Poate se va discuta la un moment dat cum de se întâmplă aceste lucruri.

Am mai spus-o public Președinția la Consiliul UE este a României, a fiecărui român, nu a unui ministru delegat și nici măcar a unui Guvern. Sunt reguli, cutume, pratici europene care trebuie respectate pentru a avea o președinție de succes. Avem o mare responsabilitate în fața noastră și ar fi complet iresponsabil să politizăm acest mandat sau să fie folosit ca un instrument în lupta politică internă sau europeană.

3. Ce se va întâmpla acum?

Cum vă spuneam totul este în grafic. Doresc să mulțumesc întregii echipe care a muncit la acest proiect. Oamenii bine pregătiți cu experiență împreună cu cei pe care i-am format în ultimul an au făcut ca totul să fie un succes. Greul a fost deja făcut acum trebuie doar urmați pașii stabiliți împreună cu aprobarea Consiliului interministerial și a Guvernului României. Evident, dacă nu se dorește schimbarea tuturor lucrurilor deja organizate. Eu țin la continuitate, de aceea am fost în ultimele zile la birou muncind. De exemplu sunt absolut convins că evenimentele trebuie organizate și în țară pentru a promova toată România.

În spațiul public trebuie să se înțeleagă că nu este totul despre funcții, orgolii sau jocuri politice. Facem politică pentru idei în care credem, pentru oamenii pe care dorim să îi reprezentăm, pentru idealurile pe care le avem pentru viitor. Cel mai important este să nu renunțăm niciodată la principii pentru că atunci devenim tranzacționabili ca oameni și ne pierdem orice fel de credibilitate.

De aceea voi ajuta atât cât pot dacă va mai fi nevoie de mine. Nu contează funcția ci intențiile bune și disponibilitatea de a te implica. Președinția Consiliului UE este a României și sunt onorat că am pregătit în detaliu acest moment exercitând rolul de "președinție din umbră" fără sincope. Iată că se poate! Fără scandal, fără dispute politice, se poate să ieșim în față pozitiv ca țară.

De acum încolo, prin organizația pe care o coordonez la nivel național, PES activists România, compusă din peste 10.000 de membri voi face tot ce este posibil pentru a promova mesajul pro-european în țara noastră. România poate deveni un actor puternic la nivel european dacă va înțelege cum poate influența deciziile construind alianțe și respectând valorile comune.