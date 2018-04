Fostul ministru al Finanţelor, semnal de ALARMĂ: 'România A UITAT ce a învăţat din criza financiară'. Mesaj DUR pentru Teodorovici

România a uitat prea repede ce a învăţat din criza financiară, crede fostul ministru al Finanţelor, Anca Dragu. Fostul ministru a venit însă şi cu predicţii. Despre actualul ministru al Finanţelor, Eugen Teodorovici, spune că îşi va petrece timpul peticind erorile provocate de programul de guvernare, cheia echilibrului bugetar fiind doar la ANAF. Într-un interviu acordat ECONOMICA.NET , Anca Dragu a tras însă şi un semnal de alarmă cu privire la ANAF şi a mărturisiti că, din punctul ei de vedere, Fiscul nu ţine pasul cu nevoile de cheltuieli propuse de guvern şi nici măcar cu creşterea economică.

"Cu siguranta domnul Teodorovici este un om de decizie şi de acţiune. Din păcate dumnealui are două constrângeri în acest mandat : în primul rând trebuie să implementeze un program aberant, asupra căruia nu are nicio putere, iar în al doilea rând, ministrul Finanţelor îşi va petrece tot timpul peticind erorile ce decurg din implementarea acestui program catastrofal.", spune Anca Dragu.

Fostul ministru al Finanţelor susţine, însă, că un proiect esenţial pentru România, care ar aduce schimbări majore, ar fi modernizarea Fiscului.

"Cel mai important este modernizarea ANAF. Ştiţi că România are cele mai mici venituri fiscale din UE, deşi nu are cele mai mici taxe şi impozite. Eu am preluat programul de modernizare a ANAF, început în 2013 cu sprijinul Bancii Mondiale. Termenul iniţial de finalizare era de 4-5 ani, dar au aparut întârzieri la fiecare moment. Am sprijinit în mod direct acest program de modernizare şi informatizare pentru că am avut şi am convingerea că putem îmbunătăţi colectarea veniturilor fiscale. Aceasta ar aduce un tratament egal faţă de toţi contribuabilii, scăderea costurilor administrative pentru contribuabili şi pentru administraţie şi ar permite finanţarea mai multor servicii publice şi obiective de investiţii. O creştere a veniturilor cu un punct procentual raportat la PIB ar însemna 9 miliarde de lei în plus la buget. Iată bani pentru mult-visata autostradă între Moldova şi Transilvania! Şi cum putem construi spitalul republican în 3-4 ani în loc de 20 de ani! Dar pentru mine este evident ca multi factori de decizie nu-şi doresc un ANAF independent şi puternic, pentru că puterea acestor oameni ar scădea.", a mai spus Anca Dragu.

Întrebată însă care e posibilitatea ca în viitorul apropiat, România sa apeleze din nou la un împrumut de la FMI, fostul ministru a tras însă un semnal de alarmă şi le-a vorbit jurnaliştilor Economica.net despre riscurile cu care se poate confrunta ţara noastră, care ar fi uitat destul de repede dramele şi problemele ivite în timpul crizei financiare.