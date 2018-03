Fostul ministru Corneliu Dobriţoiu, replică incendiară după ce Ludovic Orban l-a acuzat că nu a fost niciodată membru PNL: 'Îmi este jenă'

Corneliu Dobriţoiu, fost senator şi fost ministru al Apărării din partea PNL, reacţionează după ce Ludovic Orban a susţinut că, de fapt, nu a fost niciodată înscris oficial în partid.

Dobriţoiu a prezentat la Antena 3 legitimaţia de membru de partid, din care reiese că s-a înscris în PNL în 2006. "Îmi este jenă că oamenii din PNL îl pun pe comandatul lor, pe fuhrerul lor într-o situaţie... Nu-i comunică lucruri de bază. Eu nu am fost impostor. Aceea e dovada. Că nu-şi explică... Eu ce aş putea să fac?", a afirmat fostul ministru.

Corneliu Dobriţoiu a comentat şi afirmaţia lui Orban că ar fi avut opinii publice contrarea politicii partidului. "Eu, când am fost invitat în platouri, am fost invitat personal. Am şi menţionat că punctele de vedere sunt personale, ca să nu fie atribuite partidului. Mai nou, Ludovic Orban sancţionează libertatea de expresie. Dumnealui a avut puncte de vedere contrare conducerii partidului de multe ori, cu Antonescu, cu Tăriceanu. Nu l-a sancţionat nimeni", a precizat fostul senator PNL.

"Eu nu doresc demisia domnului Sighiartău (secretarul general al PNL - n.r.), care este o pupilă a domnului Ioan Oltean, ci să-l ţină în funcţie, să îl hrănească în continuare cu astfel de informaţii, să îşi desăvârşeasca opera", a mai spus Dobriţoiu.

Fostul ministru a mai prezentat un sms din data de 15 martie 2018, prin care era convocat la o şedinţă a PNL Sector 6. "Pe 15 martie am primit un mesaj să mă prezint la o şedinţă de partid la sectorul 6. Eu am răspuns acestui mesaj că din păcate nu pot să vin pentru că am un deces în familie. Mesajul este semnat de secretarul general adjunct al formaţiunii. Dacă eu nu figuram în evidenţele lor, cum mă chemau la şedinţele de partid? Ca observator?", a adăugat Corneliu Dobriţoiu.

Preşedintele liberalilor, Ludovic Orban, a precizat miercuri că fostul premier Petre Roman şi fostul senator Corneliu Dobriţoiu nu sunt membri ai PNL şi că nici nu crede că aceştia au fost înscrişi în partid.



"Atât domnul Petre Roman, cât şi domnul fost senator Dobriţoiu nu sunt membri ai PNL în acest moment, în urma verificării făcute de Secretariatul general. Nu ştiu cum au fost parlamentari, vă spun sincer. Nu există în baza de date PNL ca membri ai PNL aceşti domni. Eu cred că nu au fost înscrişi în partid, nu au făcut nici minima formalitate de a se înscrie în partid (...). Am solicitat Secretariatului general să clarifice această poziţie. Noi avem o decizie a Biroului Executiv în care am hotărât cine reprezintă PNL la televizor. De multe ori, aceşti domni au fost prezentaţi ca reprezentând PNL, având poziţii total contrare deciziilor PNL", a spus Orban.



El a menţionat că din baza de date a PNL pot fi radiaţi membrii PNL şi atunci când nu îşi plătesc contribuţia.