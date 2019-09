Fostul ministru PSD Florian Bodog se apără fără avocat de acuzațiile DNA: 'Voi fi audiat săptămâna viitoare. Am văzut dosarul'

Senatorul PSD Florian Bodog, pentru care DNA cere urmărirea penală, a declarat miercuri pentru STIRIPESURSE.RO, după o scurtă discuție cu senatorii juriști, că audierea sa va avea loc săptămâna viitoare și că nu o să vină însoțit de un avocat. Bodog a discutat aproape 30 de minute cu membrii comisiei juridice a Senatului, la discutii presa fiind trimisa afara din sala. DNA îl acuză pe Bodog de angajari fictive la Ministerul Sănătății în 2017-2018, când a condus ministerul.

„Azi am stabilit procedura, va fi audiere saptamana viitoare, inca nu s-a stabilit data sedintei comisiei juridice. Au zis ca ma vor anunta si eu voi inainta comisiei in scris punctul meu de vedere in asa fel incat membrii comisiei juridice sa poata sa imi adreseze intrebari. Nu voi veni cu avocat”, a zis Florian Bodog pentru STIRIPESURSE.RO.

El a adăugat că toți consilierii săi din perioada în care a fost ministru au urmat sarcinile pe care el le-a trasat. „Am vazut dosarul de la comisia juridică. O sa imi prezint punctul de vedere in plenul Senatului. Tot ce vreau sa spun acum este ca toti consilierii mei si-au desfasurat activitatea conform sarcinilor pe care le-am trasat, vorbesc de toti consilierii, fără excepție, indiferent dacă au fost cu jumătate de normă sau cu normă întreagă”, a zis fostul ministru PSD.

Biroul Permanent al Senatului a fixat termen pe 16 septembrie pentru senatorii juriști să emită un punct de vedere în acest caz. Potrivit legii, Senatul nu poate cere urmărirea penală în lipsa acestui raport al senatorilor juriști. Este obligatorie audierea senatorului de către Comisia Juridică, pentru ca acesta să poată să se apere. El poate aduce și un avocat la audieri, iar avocatul are dreptul să consulte documentele trimise de procurori, în baza cărora procuratura cere urmărirea penală. Hotărârea finală prin care plenul Senatului cere sau nu cere urmărirea penală a unui senator se adoptă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi. Votul este secret şi se exprimă prin bile. În sesiunea precedentă, Senatul nu a cerut urmărirea penală a lui Călin Popescu Tăriceanu.

Citește și: Scenariu exploziv în Camera Deputaților: se pregătește o lovitură 'mortală' pentru PSD .