Fostul ministrul al Transporturilor îl atacă pe Drulă pe tema trenurilor. Mesajul tăios pe care i l-a transmis Răzvan Cuc

Senatorul Răzvan Cuc (PSD Neamţ), fost ministru al Transporturilor, a denunţat situaţia în care s-au aflat zeci de oameni care au fost nevoiţi să aştepte mai multe ore în tren, în câmp, din cauza unor probleme apărute pe calea ferată, potrivit Agerpres.

"Domnul Drulă încă nu a descoperit că trenurile circulă pe şine, nu pe facebook! După cum nu a descoperit nici că există o diferenţă uriaşă între competenţă şi iresponsabilitate. Nici nu avea cum, pentru că haita lui Cîţu demonstrează în fiecare zi că nu ştie ce are de făcut pentru români. Şedinţele au rostul lor, dar când un tren plin de călători zace ore în şir în caniculă, te sui în maşină, umpli un portbagaj de sticle de apă şi te duci personal, oricât ai fi de ministru, să le dai apă şi să îţi ceri scuze călătorilor pentru incompetenţa ta şi a oamenilor pe care i-ai promovat! Faptul că spui că nu ai dormit noaptea de griji nu ţine loc de soluţii", a scris, vineri, pe facebook, senatorul PSD Neamţ.

Răzvan Cuc a adăugat că faptul că nimeni din Ministerul Transporturilor nu este responsabil pentru ce s-a întâmplat arată că promovarea în funcţii nu are legătură cu competenţa."Nu cred că a mai fost la Transporturi vreun ministru căruia şinele, locomotivele şi vagoanele de tren să îi joace atâtea feste! Ar fi de râs, dacă nu ar fi de plâns situaţia asta, în care 'oamenii noi' în politică descoperă diferenţa dintre propagandă şi realitate. Iar faptul că nimeni nu este responsabil pentru accidentele de pe calea ferată mai arată ceva: promovarea în funcţii de conducere nu are nicio legatură cu mult trâmbiţata competenţă. Acolo, în fruntea transporturilor din România, pe banii românilor, un grup incompetent organizat distruge infrastructura feroviară pas cu pas. Şi nu numai pe cea feroviară", a mai spus fostul ministru al Transporturilor.Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Cătălin Drulă, a afirmat vineri, într-o conferinţă de presă, că actul de management se judecă aşezat, la rece, nu după o declaraţie oricât de nefericită a fost, însă va exista o evaluare a mandatului directorului general al CFR Călători şi se va concluziona ce se întâmplă în continuare la această companie.Întrebat dacă îl va demite pe directorul CFR Călători, după ceea ce s-a întâmplat cu trenul IR 1991 Mangalia - Timişoara Nord, care a sosit la destinaţie cu 28 de ore întârziere, Drulă a răspuns: "Am spus de la început că principiile pe care funcţionez şi echipa mea funcţionează cât timp sunt aici sunt pe bază de profesionalism şi eficienţă".Întrebat de ce nu s-au trimis nişte autocare pentru a aduce copiii şi călătorii rămaşi în tren ore în şir la 30 de kilometri de Capitală, ministrul a catalogat ceea ce s-a întâmplat cu trenul IR 1991 ca fiind "o situaţie nefericită" şi a menţionat că a cerut un raport companiei CFR Călători ca să vadă cum s-ar putea îmbunătăţi procedurile în astfel de situaţii.Trenul 1991 Mangalia-Timişoara a plecat din Mangalia miercuri, la ora 19:40 şi a ajuns la Bucureşti joi, la 9:30, în loc de 23:59 (miercuri), după ce a stat 10 ore în câmp. De la Bucureşti a plecat spre Timişoara, însă la staţia Valea Albă, la 15 kilometri de Drobeta-Turnu Severin, s-a defectat locomotiva. Trenul a fost pus în mişcare cu o nouă locomotivă în jurul orei 19:05, dar care s-a stricat şi ea. Trenul a ajuns la destinaţie după un drum de 28 de ore.De asemenea, trenul IR 1921 a stat ore în şir la 30 de kilometri de Bucureşti, în zona Fundulea, din cauza lipsei de tensiune în linia de contact. Trenul IR 1921 a ajuns la Arad la 22:45, la peste 27 de ore după plecarea din Mangalia.