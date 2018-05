Fostul preşedinte executiv al PMP, după prima şedinţă în PSD: A plecat din cauza lui Traian Băsescu

Deputatul Valeriu Steriu, care a participat marţi la şedinţa grupului parlamentar al PSD, a anunţat că este apt să livreze expertiză pe o serie de proiecte, în special în domeniul agriculturii.

"Doctrina (PSD - n.r.) este aceea a unui partid de stânga, o cunosc de când am intrat în politică şi sunt foarte multe elemente care converg şi cu ideile mele, mai ales profilul pe agricultură. Sunt câteva proiecte care pot fi imediat demarate în a întări echipa de la agricultură, condusă foarte bine de ministrul Daea, şi sunt foarte apt pentru a livra în aceste proiecte expertiză", a declarat Steriu, la finalul şedinţei de grup, potrivit Agerpres

El a reamintit că a activat în grupul PSD mulţi ani: "Şi cunosc ce înseamnă a ţine un astfel de grup în priză, activ. Probabil că în săptămânile următoare vom începe să discutăm şi proiectele legislative la care lucrez şi pe care vreau să le aduc ca şi contribuţie".



Steriu a precizat că la baza deciziei sale de a pleca din Partidul Mişcarea Populară s-a aflat denunţul unilateral al preşedintelui Traian Băsescu, de săptămâna trecută, privind fuziunea cu UNPR.



"În urmă cu câteva zile încă făceam o analiză privind ruperea fuziunii anunţate de preşedintele Traian Băsescu. Decizia ulterioară a venit relativ repede pe ceea ce înseamnă a închide tot ceea ce a fost proiectul UNPR în PMP, mai departe variantele erau destul de simple - după opt ani în PSD şi încă patru ani alături de PSD, în parteneriat cu UNPR, am considerat că este varianta în care vin alături de foarte mulţi prieteni şi foşti colegi. Denunţul unilateral făcut de dânsul privind protocolul de fuziune a generat de la sine această variantă (demisia din PMP - n.r.) şi probabil că şi mulţi alţi colegi - vorbesc şi de cei care erau simpli membri - cu siguranţă vor urma un demers de a merge spre orice alt partid. Când zicem colegi din PMP vorbim de cei veniţi din UNPR prin fuziune. Nu ştiu dacă cei din PMP au astfel de intenţii. Cert este că în PMP foarte mulţi oameni de calitate au plecat independent de deciziile noastre de fuziune (...) în lipsa unui proiect major. Am fost ultimul din conducerea UNPR care a luat această decizie. Cred că mi-am făcut datoria ducând un protocol până acolo unde a putut fi dus şi mai departe cei care au mai rămas sunt fie în mici alianţe locale, aleşi locali care au reuşit să facă o echipă la nivel de comună, oraş, judeţ", a precizat Valeriu Steriu.

Întrebat de ce a preferat PSD şi nu Pro România - partid unde este copreşedinte Victor Ponta, Steriu a spus: "Avem mulţi ani, cât a fost Victor Ponta în PSD şi eu, de colegialitate. Am avut şi curiozităţile la acel moment, am spus că am fost şi adversari şi parteneri. Ne-am satisfăcut acea curiozitate, (...) după care n-am mai avut practic o propunere de la grupul lor decât pe motive de amiciţie în diverse situaţii".