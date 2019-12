Fostul președinte francez François Hollande vrea o nouă forţă de stânga în Franţa

Fostul preşedinte francez François Hollande a îndemnat miercuri la înfiinţarea unei ”forţe” de stânga, întrucât numai ”o social-democraţie reînnoită” poate evita victoria extremei drepte în 2020, relatează AFP, potrivit news.ro.

”Va trebui să se întâmple ceva (...), o mobilizare cetăţenească, un partid, o organizaţie, o mişcare, o forţă care să apară din ceea ce există azi şi care să poată face auzită vocea speranţei”, a declarat la France Inter fostul şef al statului.

François Hollande consideră că ”există o problemă a unei ieşiri politice” în 2022 din actuala criză socială cu privire la reforma pensiilor, iar fostul lider al Partidului Socialist (PS) ”vrea să fie un contribuitor între alţii la această forţă care trebuie să se nască”, ”necesară stângii şi Franţei”.

”Altfel există riscul unei alternative a extremei drepte”, avertizează el.

Situație sumbră pentru România! Gradul de îndatorare a firmelor românești este cel mai ridicat la nivel european

”Ameninţarea este aici. Aşadar, în ceea ce priveşte stânga şi mai ales mişcarea socialistă, nu putem rămâne aici, nu putem fi simpli spectatori la ceea ce se întâmplă”, insistă el.

În opinia sa este necesară o ”încarnare”, o ”figură” a acestei noi forţe, ”vom vedea cine”.

”Eu nu mă voi impune, nu mă voi considera eu însumi că eu sunt soluţia, când unii consideră că eu am fost problema”, a adăugat fostul secertar general al PS.

Lecţia eşecului laburiştilor şi a lui Jeremy Corbyn în alegerile legislative britanice de joi este că ”naţionalismul, suveranismul este mai puternic decât mişcarea de stânga”, apreciază el.

”Stânga nu are nicio şansă în faţa naţionalismului”, avertizează el, vizându-l în mod direct pe liderul La France Insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon.

”Credibilitatea are o şansă, reformismul are o şansă”, ”social-democraţia reînniotă are o şansă”, a continuat fostul şef de stat.

Chiar dacă este muribundă? îl întreabă France Inter. ”Există muribunzi care pot fi sănătoşi mâine, cu condiţia să se trateze”, răspunde el.