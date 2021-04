Fostul primar din Snagov, scrisoare DRAMATICĂ trimisă către judecătorii ÎCCJ: 'Vreau să știu, înainte să plec într-o lume mai bună, de ce m-ați condamnat'

Scrisoare cutremuratoare adresata de fostul primar din Snagov Apostol Musat judecatorilor Ionut Matei, Florentina Dragomir si Alina Ioana Ilie de la ICCJ, care l-au condamnat la 4 ani inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu in dosarul “Ferma Baneasa”, caz in care a fost condamnat si avocatul Robert Rosu. Bolnav de cancer in faza terminala, Apostol Musat le cere celor trei judecatori sa motiveze decizia de condamnare, astfel incat sa stie motivele pentru care l-au condamnat.

In scrisoarea pe care Lumea Justitiei a publicat-o in exclusivitate, fostul primar al comunei Snagov aminteste ca a fost condamnat pentru ca a respectat legea si a pus in aplicare doua hotarari judecatoresti definitive si irevocabile. In acest sens, Apostol Musat arata ca desi condamnarea sa a fost dispusa in 17 decembrie 2020, nici pana in prezent decizia nu a fost motivata de judecatorii ICCJ, desi au trecut 105 zile de la pronuntare. Apostol Musat tine sa precizeze insa ca nu doreste clementa, ci doar ca judecatorii care l-au condamnat sa respecte legea.

Iata scrisoarea fostului primar Apostol Musat catre judecatorii ICCJ Ionut Matei, Florentina Dragomir si Alina Ioana Ilie: