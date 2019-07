Fostul rege al Malaysiei a divorțat de femeia care l-a făcut să RENUNȚE LA TRON. Ce a aflat despre soția sa, fostă Miss Moscova

Fostul rege al Malaysiei a divorțat de soția sa, o fostă regină a frumuseții din Rusia, la doar câteva săptămâni după ce aceasta născut. La începutul acestui an, sultanul Mohammad V a renunțat la tron pentru a se putea căsători cu Rihana Oksana Voevodina, potrivit digi24.ro.

Surse oficiale au confirmat pentru The New Straits Times că divorțul a fost finalizat pe data de 1 iulie, la scurt timp după ce cei doi au confirmat că s-au căsătorit și au un copil.

Motivele de divorț nu sunt foarte clare, însă presa tabloidă speculează că fostul rege ar fi aflat că, acum câțiva ani, soția lui ar fi făcut sex în piscină, scena fiind difuzată într-un reality show din Rusia.

Regele din Malaysia și fosta Miss Moscova s-au căsătorit la începutul lui 2019

Rihana Oksana, fostă Miss Moscova, a postat pe Instagram prima fotografie de la nuntă acum câteva săptămâni, punând atunci capăt speculațiilor și zvonurilor legate de cuplu.

Rihana, 26 de ani, s-a căsătorit cu sultanul Mohammad V, de 49 de ani, în urmă cu câteva luni, dar zvonurile despre căsătoria celor doi au apărut anul trecut și s-au amplificat la începutul acestui an, după ce regele a abdicat, lucru care s-a întâmplat prima dată în istoria țării.

În prima sa postare pe Instagram după căsătorie, făcută doar cu câteva săptămâni în urmă, Rihana, fostă regină a frumuseții care s-a convertit la islam pentru soțul ei, spunea că este „fericită să împărtășească momentele din viața mea" cu fanii ei. A povestit și cum și-a cunoscut soțul. „Ne-am întâlnit în primăvara anului 2017 în Europa. La acea vreme colaboram cu prietenul nostru comun, bijutierul Jacob Arabo. După eveniment, am mers la cină, unde am întâlnit un bărbat care s-a prezentat drept rege al Malausiei.Am luat-o ca o glumă și am glumit spunându-i că sunt regina Moscovei. Am vorbit toată seara și am schimbat numere de telefon”, a spus Rihana.

La începutul acestui an, presa din Malaysia a scris despre tensiuni între palat și guvern. Malaysia are nouă case regale care ocupă tronul prin rotație. Regele Mohamed V, care și-a început domnia în decembrie 2016, urma să stea pe tron până decembrie 2021.