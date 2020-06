Fostul senator Marius Necula, vârf de lance al Partidului Ecologist pentru alegerile locale în Galaţi

Partidul Ecologist Român aruncă în lupta pentru alegerile locale o serie de politicieni cu experienţă, nume care au mai fost în prim-planul politicii româneşti. La Galaţi, ecologiştii mizează pe Marius Necula, fost prefect al judeţului, dar şi fost senator.

În vârstă de 65 de ani, Marius Necula este un nume cunoscut în Galaţi. Absolvent a trei facultăţi, potrivit propriului CV, Necula şi-a început cariera politică în anii '90. Şi-a început ascensiunea în 2000. A fost consilier local, apoi subprefect (2001-2004), ulterior prefect al judeţului Galaţi (2004-2005). În perioada 2008-2012, a fost senator PDL, partid din partea căruia a candidat pentru Primăria Municipiului Galaţi, în 2012. Valul USL a fost însă prea puternic, astfel că Marius Necula nu a reuşit să ajungă primar.

Revenit în politică în 2020, Necula este vicepreşedinte al Partidului Ecologist Român, responsabil de zona Moldovei.

În acest moment, în sondaje, Partidul Ecologist Român are 2% la nivel naţional. Prin aruncarea în lupta electorală a unor nume cunoscute, cum sunt Marius Necula, Tudor Pendiuc, Antonie Solomon, Gabriel Berca, Teodor Niţulescu sau Mircia Gutău, PER speră la o prezenţă mai importantă în consiliile locale, în consiliile judeţene şi chiar la conducerea unor primării. Pe lista candidaţilor PER se numără vechi politicieni mai puţin activi în ultimii patru ani, dar şi personalităţi din mediul de afaceri, cu notorietate pe plan local.

Vezi şi: Asaltul partidelor mici - Cum îşi propun să dea peste cap calculele pentru alegerile locale .