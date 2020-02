Fostul vicepreședinte CSM, după audierea la SIIJ: 'Am aflat de dosare după soluțiile de clasare'

Fostul vicepreședinte CSM Nicolae Solomon a făcut câteva declarații după ce a fost audiat la SIIJ.

„Nu știu despre niciunul. Dar știu că am primit o soluție de clasare anul trecut. Adică am aflat de dosare după soluțiile de clasare. Astăzi am aflat despre această plângere formulată de luju. O să mă interesez să văd dacă am sau n-am aceste dosare. N-am formulat o cerere până acum. Mi s-au părut niște acuze nefondate ”, a spus Solomon după audierea la SIIJ.

Nicolae Solomon a ajuns, luni, la audieri la sediul Secţiei Speciale pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie într-un dosar format în anul 2018.

Acuzaţiile care sunt aduse în acest caz sunt de constituire de grup infracţional organizat şi abuz în serviciu.

El este unul dintre membrii CSM care au boicotat şedinţele CSM pentru numirea la conducerea Secţiei Speciale a Adinei Florea.