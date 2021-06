Fotbal - Cristian Pustai îşi caută echipă după ratarea promovării

Antrenorul Liviu Ciobotariu va continua pe banca tehnică a echipei FC Voluntari, după ce formaţia ilfoveană a rămas în Liga I, notează news.ro

"A fost un moment greu, a fost o provocare pentru mine, echipa se afla jos, în subsolul clasamentului, moralul jucătorilor era foarte scăzut. Mă bucur că am reuşit să salvăm această echipă şi vreau să-i felicit în primul rând pe jucători. Cu ajutorul jucătorilor, cu ajutorul conducerii, am reuşit să ne salvăm, am prins ultimul vagon din tren. De rămas, rămân, asta era clauza stipulată în contract, se prelungeşte automat pe încă un sezon. De mâine îmi reiau activitatea şi mă voi întâlni cu preşedintele pentru a stabili strategia pentru sezonul viitor", a declarat Ciobotariu, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

Tehnicianul Cristian Pustai îşi caută echipă după ratarea promovării. Dunărea Călăraşi se confruntă cu mari probleme financiare, jucătorii nefiind plătiţi de mult timp.

"S-a văzut diferenţa dintre cele două echipe, dar cred că per ansamblu este cam drastic scorul. Se încheie un ciclu, cu bune, cu rele, le-am spus să fie mândri că au ajuns până aici, nu am putut să realizăm mai mult, aşa a fost conjunctura din păcate, dar viaţa merge înainte. Atât s-a putut! Mi se încheie contractul şi nu îl voi prelungi. O să merg acasă, o să-m iau o săptămână, două de vacanţă şi pe urmă aştept. Deocamdată, nu am nimic concret, pentru că ce am avut în timpul campionatului am refuzat, fiind un antrenor sub contract, până în 30 iunie. Aştept să merg în altă parte să încerc mai mult", a spus Pustai.

FC Voluntari a rămas în Liga I, după ce a învins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 4-0 (2-0), pe Dunărea Călăraşi, locul 4 în liga a II-a, în returul barajului. Oaspeţii au jucat în zece jucători din minutul 54. Ilfovenii s-au impus şi în tur, cu 2-1.

Au marcat: Droppa '7, Betancor '18, Armaş '79, Achim '86 (p).