Fotbal, politică și istorie: SUA au învins Iranul și s-au calificat alături de Anglia în optimile Cupei Mondiale (Video)

Echipa națională de fotbal a Statelor Unite ale Americii a învins naționala Iranului, în ultima etapă din faza grupelor Cupei Mondiale din Qatar. Scorul a fost 1-0, ca urmare a golului marcat de Pulisic în prima repriză.

În celălalt meci din grupa B, Anglia a învins vecina din Regat, Țara Galilor, scor 3-0, și s-a calificat mai departe de pe primul loc.

În optimi, Anglia va întâlni Senegal, iar SUA vor juca împotriva Olandei.

