Fotbal - Un antrepenor român sposorizează Juventus Torino

”Octavian Pătraşcu, antreprenor român în vârstă de 34 de ani, specializat în fintech şi investitor în startup-uri de tech şi real estate, a încheiat un contract de sponsorizare cu celebra Juventus Torino, pentru CAPEX.com, brand deţinut de Key Way Group, companie pe care a fondat-o în 2018 şi al cărei CEO este. Key Way Group este un jucător pe piaţa globală de fintech, şi este activ în mai multe pieţe din Europa, Orientul Apropiat şi Africa de Sud”, potrivit unui comunicat.

„Ne-am dorit o asociere cu Juventus fiindcă şi noi, şi clienţii noştri avem multe afinităţi cu «Bătrâna doamnă»”, afirmă Octavian Pătraşcu.

În opinia sa, ”Juventus este o echipă întotdeauna surprinzătoare, foarte ambiţioasă, capabilă să răstoarne rezultate şi să conteste ierarhiile consacrate ale fotbalului”. ”Key Way Group este şi el un business disruptiv, un challenger care atacă zona de top a fintechului. Iar Juventus, la fel ca noi, nu e numai o echipă europeană, ci şi una de Uefa Champions League, de nivel mondial, şi are fani nu numai în Europa, ci peste tot în lume, la fel cum ni-i dorim şi noi”, subliniază antreprenorul.

Contractul de sponsorizare încheiat de Pătraşcu include asocieri de brand offline, dar şi online.

„Înaintea pandemiei, ne-am extins activitatea cu mai multe sedii, în Europa dar şi Abu Dhabi, unde am obţinut cea mai valoroasă licenţă de trading a noastră. Fiindcă suntem un grup cu o componentă tehnologică puternică, în 2020, în contextul pandemiei, am reuşit să profităm de mutarea activităţilor serioase – printre care şi investiţiile – în online. În primele nouă luni am reuşit sa crestem cu peste 80%”, precizează Octavian Pătraşcu.

Asocierea brandului CAPEX.com cu Juventus face parte dintr-o strategie de marketing pe termen lung, care urmăreşte continuarea acestei creşteri.

„Sursa noastră de inspiraţie e strategia adoptată de giganţii globali de fintech, ca Betterment.com sau Robinhood.com”, explică Pătraşcu.