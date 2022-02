Fotbalist amendat cu 300.000 de euro după ce a bătut o pisică: 'Este plin de remușcări' - Video

Clubul englez West Ham United a anunţat miercuri că l-a sancţionat pe fundaşul său francez Kurt Zouma cu "cea mai mare amendă posibilă" după difuzarea cu o zi înainte a unui videoclip în care fotbalistul lovea o pisică, ceea ce a scandalizat Anglia, transmite AFP, informează Agerpres.

Amenda maximă pe care o poate aplica un club unui jucător al său este de obicei salariul de două săptămâni, care în cazul francezului s-ar ridica la aproape 300.000 de euro. "Jucătorul a acceptat imediat amenda şi a cerut ca suma să fie donată unei organizaţii pentru drepturile animalelor", a precizat clubul.

Cu puţin înaintea acestui anunţ, Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), cea mai importantă asociaţie pentru drepturile animalelor din Marea Britanie, a indicat la începutul după-amiezii că jucătorului i-au fost luate cele două pisici. "Ţinem să asigurăm pe toată lumea că am deschis o anchetă, iar pisicile sunt în siguranţă şi avem grijă de ele", a scris RSCPA pe Twitter.

"Kurt şi clubul cooperează pe deplin cu ancheta, iar jucătorul a acceptat de bunăvoie toate măsurile luate iniţial, inclusiv oferirea celor două pisici ale familiei către RSPCA pentru examinare", a explicat West Ham.

"Kurt este plin de remuşcări şi, la fel ca toată lumea de la club, înţelege foarte bine intensitatea reacţiei provocate de incident şi necesitatea luării unor măsuri", a adăugat gruparea londoneză.

O petiţie care solicită acţiuni în justiţie împotriva lui Zouma a adunat deja aproape 170.000 de semnături în jurul orei 15:50 (ora Franţei).