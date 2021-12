Fotbalist condamnat să plătească 30.000 de dolari bărbatului care i-a găsit câinele

Daniel Sturridge, fostul atacant al lui Chelsea şi Liverpool, a fost condamnat de justiţia americană să plătească 30.000 de dolari bărbatului care i-a găsit câinele în Los Angeles, această sumă fiind recompensa promisă şi niciodată onorată de fotbalist, scrie presa britanică, citată de RMC Sport.

Daniel Sturridge, care a jucat la Liverpool între 2013 şi 2019, a fost condamnat să plătească această recompensă pe care i-a promis-o unui bărbat care i-a găsit câinele pierdut (sau mai degrabă furat).

În vara lui 2019, hoţii au spart casa lui Sturridge din Los Angeles şi i-au furat câinele, Lucci, din rasa Pomeranian. Fotbalistul a lansat un apel disperat pe reţelele de socializare şi i-a promis 30.000 de dolari celui care-i va aduce animalul de companie. "Vreau să-mi recuperez câinele şi voi plăti cât trebuie. Nu contează, nu contează preţul", a spus el.

Foster Washington, un rapper supranumit "Killa Fame", şi-a făcut apariţia şi a pretins că l-a găsit pe Lucci. Efectiv, câinele a ajuns la proprietarul său. Însă artistul, suspectat de unii internauţi că a avut o legătură cu dispariţia câinelui, s-a plâns apoi pe Twitter: "Să nu oferi recompensă dacă nu ai de gând să te ţii de cuvânt."

Conflictul a ajuns la tribunalul din Los Angeles, care i-a dat dreptate rapperului. Fotbalistul, care nu s-a prezentat în instanţă, a fost condamnat să plătească recompensa de 30.000 de dolari, dar şi 85 de dolari daune.

"Sper că va plăti şi nu va face apel", a declarat rapperul pentru agenţia de presă engleză PA. "Sunt încântat, mă lupt în acest caz de mai bine de un an. Nu-mi vine să cred că s-a terminat. Când noi am găsit câinele, eu am crezut că viaţa mea va fi mai bună", a spus el.

La 32 de ani, Daniel Sturridge este acum în Australia. Fostul internaţional englez, care a eşuat la echipa turcă

Trabzonspor, a semnat în octombrie un contract pe termen scurt cu Perth Glory, informează Agerpres.