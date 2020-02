Fotbalistul de la CFR Cluj, Alexandru Păun: Ne-am descurcat bine, credem în şansa noastră

Fotbalistul Alexandru Păun a declarat, joi seară, după meciul CFR Cluj – FC Sevilla, scor 1-1, că el şi colegii săi s-au descurcat bine în faţa echipei spaniole şi în retur se poate întâmpla orice, anunță news.ro.

“Suntem supăraţi pentru că am avut 1-0 şi am fost egalaţi pe final, dar cred că ne-am descurcat bine. 1-1 e un rezultat de egalittae şi în retur se poate întâmpla orice. Nu putem să spunem că e un eşec. Şi dacă reuşeam să câştigăm cu 1-0 tot ei erau favoriţi în retur. Credem în şansa noastră, am mai jucat pe terenuri cu astfel de atmosferă şi am făcut faţă (la Celtic). Sper acolo să reuşim o minune şi, de ce nu?, să ne calificăm”, a spus Păun.

El a menţionat că la finalul partidei a făcut schimb de tricouri cu Suso.

Formaţia CFR Cluj a terminat la egalitate, scor 1-1, partida disputată joi seară, pe teren propriu, în compania echipei FC Sevilla, în prima manşă a 16-imilor de finală ale Ligii Europa.

Au marcat Deac ’59 pentru CFR Cluj, dintr-un penalti acordat pentru henţ în careu, după consultarea VAR, şi En-Nesyri pentru FC Sevilla, în minutul 82. Returul are loc săptămâna viitoare.

