Fotbalistul Michail Antonio și-a avariat mașina în grădina unei persoane din Londra

Michail Antonio, fotbalistul echipei engleze West Ham United, a fost implicat într-un accident auto, miercuri, în seara de Crăciun. Mașina sa, un Lamborghini Huracan, a fost avariată, după ce jucătorul a intrat în grădina unei persoane din Londra, transmite Daily Mail.

Potrivit sursei citate, accidentul a avut loc miercuri seara, în Balham, un cartier din sudul Londrei. Îmbrăcat într-un costum de om de zăpadă, Antonio ar fi lovit un semn de circulație, iar apoi ar fi intrat în grădina unui necunoscut, unde a izbit un gard și un tomberon din cărămidă.

În urma accidentului nu au existat răniți, Antonio fiind filmat în timp ce iese din mașina sa, un Lamborghini Huracan, în valoare de 210.000 de lire sterline, conform presei brianice.

"Am auzit un zgomot foarte puternic, iar întreaga casă s-a cutremurat. Avem două tomberoane în grădină, ambele făcute din cărămizi, ele fiind aruncate peste tot. Am crezut că șoferul va fi rănit serios, pentru că nu arăta bine deloc", a declarat Kia Rosina, o membră a familiei care deține casa respectivă, pentru The Athletic.

Poliția și clubul West Ham United nu au deschis vreo investigație în urma celor întâmplate, mașina fiind ridicată de la locul accidentului.

Înainte de accident, Antonio a postat o fotografie pe rețelele de socializare în care apare îmbrăcat într-un costum de om de zăpadă, având un nas portocaliu. În seara de Crăciun, el se îndrepta către hotelul echipei West Ham United.

În ciuda celor întâmplate, Antonio a fost integralist pentru West Ham în eșecul cu Crystal Palace, scor 1-2, disputat la mai puțin de 24 de ore după accident. Englezul a oferit o pasă de gol în minutul 57.