Fotbalul fără suporteri se va transforma în ceva fără semnificaţie, consideră filosoful Simon Critchley

Reluarea competiţiilor din fotbalul profesionist după criza generată de pandemia de coronavirus se va face, foarte probabil, fără public în tribune, o diferenţă substanţială în opinia filosofului britanic Simon Critchley, conform căruia fără suporteri "fotbalul se va transforma în ceva fără semnificaţie", informează EFE.

"Fără suporteri, (fotbalul) va semăna cu o emisiune de televiziune nesemnificativă, precum un 'reality show'. Cred că fotbalul fără suporteri se va transforma rapid în ceva fără semnificaţie", a declarat prin videoconferinţă Critchley, aflat la New York, unde predă filosofia în cadrul The New School for Social Research, potrivit agerpres.ro.

Citește și: Alexandru Rafila: Mai avem 4-5 zile! Vom vedea atunci dacă intensificarea contactelor sociale de Paște va duce la înmulțirea numărului de cazuri de Covid-19

Majoritatea campionatelor au în vedere o reluare a meciurilor atunci când vor primi acordul autorităţilor medicale, însă fără audienţă în tribune, iar Simon Critchley consideră că acest lucru ar putea fi considerat "nepotrivit" în această perioadă, chiar dacă scopul fotbalului este de a aduce bucurie unei populaţii lovite de acest virus.

"Dacă fotbalul se va întoarce, îl voi urmări, dar mi se va părea necorespunzător: celebrarea, bucuria unui jucător, poate va oferi oamenilor fericire, sau poate că nu, pentru că nu va fi reală. Cred că cel mai bun lucru care se poate întâmpla cu ligile ar fi ca acestea să aleagă unul sau două stadioane unde există hoteluri în apropiere, pentru ca toate echipele să joace câteva săptămâni şi să termine campionatele", a mai spus profesorul britanic de filosofie.

Citește și: Alexandru Rafila vine cu vești noi! Ce locații vor fi redeschise

În opinia lui Critchely, "singurul lucru care contează în fotbal este dimensiunea sa umană şi poate că, pornind de la acest lucru, putem aveam o schimbare în realitatea fotbalului, putem aprecia ceea contează cu adevărat", punându-se accentul pe "rivalitatea paşnică, cultură şi tradiţie". "Despre asta este vorba în fotbal", afirmă el.

Referindu-se la momentul prin care trece în prezent omenirea, Simon Critchley a comentat: "Nu îmi este foarte clar dacă ne vom aminti această situaţie în viitor, atât cât ne-am dori. Este o situaţie foarte critică, însă nu îmi este clar câtă realitate suntem capabili să absorbim. Vreau ca acest lucru să ne schimbe, sper că se va întâmpla şi că vom fi mai buni pe viitor".