FOTO| Marş de protest împotriva monarhiei britanice, organizat în capitala Irlandei

Un sicriu pe care era scris "RIP British Empire" ("Odihnească-se în pace imperiul britanic") a fost aruncat luni în râul ce traversează centrul capitalei Dublin, informează PA Media/dpa.

Incidentul s-a petrecut în timpul unui marş de protest împotriva monarhiei organizat în capitala Irlandei în ziua în care, la Londra, a avut loc înmormântarea regretatei regine Elisabeta a II-a.

Anti Imperialist Action Ireland a spus că acest gest reprezintă recrearea unei acţiuni a fostului lider socialist James Connolly, care a avut loc la Dublin în 1897, în timpul unei vizite în oraş a reginei Victoria, potrivit Agerpres.

Preşedintele irlandez Michael D Higgins şi premierul ţării Michael Martin s-au numărat printre liderii mondiali care au participat la înmormântarea reginei Elisabeta a II-a.

Marşul de luni după-amiază de la Dublin a fost prezent ca un gest de protest "împotriva venerării slugarnice a monarhiei engleze de către clasa conducătoare a unui stat liber".

Protestatarii s-au opus, de asemenea, coborârii drapelului irlandez în bernă, în ziua înmormântării reginei.

Along the march, a coffin marked "RIP British Empire" was thrown into the Liffey at O'Connell Street, just as James Connolly did in 1897 to protest the visit of Victoria. pic.twitter.com/XPzhOB1x5i