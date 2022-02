FOTO 55.000 de lei alocați pentru activități cultural-educaționale și social-filantropice de Asociația Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei

Adunarea Generală a Asociației Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei (AFO – ABV) s-a întrunit sâmbătă în Aula brâncovenească a Palatului arhiepiscopal din municipiul Buzău.

La întâlnire au participat 30 de reprezentante ale celor peste 7.000 de membre ale Asociației Femeilor Ortodoxe din toate comunitățile Eparhiei.

Ședința a fost deschisă de doamna Neluța Mirela Furtună, președintele Asociației, care a prezentat activitățile desfășurate de-a lungul anului 2021, amintind că acestea au fost realizate cu binecuvântarea și sub îndrumarea Chiriarhului locului, în colaborare cu Sectoarele Cultural-educațional și Social-filantropic și misionar.

În cuvântul său, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian a apreciat eforturile depuse de doamnele ortodoxe din Buzău și Vrancea pentru derularea multiplelor activități din anul precedent.

„Aceste activități au implicat mai multe persoane, cărora vreau să le adresez mulțumiri și felicitări. De altfel, nucleul Asociației Femeilor Ortodoxe îl constituiți dumneavoastră, membrele Adunării Generale. Dacă în Adunarea Eparhială sunt preoți și credincioși bărbați, iată, în Adunarea Generală a Asociației Femeilor Ortodoxe avem 10 preotese și 20 de credincioase de mir, reprezentantele celor care ostenesc cel mai mult în ogorul Bisericii, din punct de vedere practic, pe tărâm social-filantropic și cultural-educațional, desigur, sub îndrumarea păstorilor lor duhovnicești, preoții de parohie. Se știe că, în fiecare parohie, există comitete parohiale, formate din cel puțin 3-5 femei creștine, care se implică în toate activitățile sociale și misionare ale comunității; or, tocmai aceste persoane care alcătuiesc organismele bisericești parohiale au optat să facă parte din Asociația Femeilor Ortodoxe din cadrul Eparhiei noastre, pe care le reprezentați domniile voastre, astăzi, la ședința anuală a Adunării Generale. Sunt deosebit de bucuros că Asociația Femeilor Ortodoxe – Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei devine, de la an la an, tot mai consistentă, în ceea ce privește numărul persoanelor active și, mai ales, amploarea și calitatea activităților educaționale, sociale și misionare desfășurate aproape săptămânal, la care se adaugă patrimoniul moștenit de la înaintașele dumneavoastră din perioada interbelică, redobândit legal, cu foarte mari eforturi din partea Centrului Eparhial”, a spus Ierarhul.

În total, au fost organizate 35 de evenimente culturale și educaționale, dintre care le menționăm pe cele mai importante: conferința Despre continuitate în misiunea femeii în societate, susținută de Arhipăstorul locului și de istoricul Mircea Platon, la Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia” din Focșani (24 ianuarie 2021); evenimentul cultural-comemorativ Doamna Neaga, model de apărătoare a credinței ortodoxe în vremuri de grea încercare, în Parohia Buda Crăciunești, județul Buzău (20 februarie 2021); evenimentul cultural-artistic Forța frumuseții feminine în suferință, la Sala „Balada” din municipiul Focșani (10 martie 2021); trainingul de dezvoltare personală pentru adolescenți Un training despre tine însuți, în parohiile Pogonele (județul Buzău), „Sfântul Spiridon – Focșani, Varnița și Jitia de Sus (județul Vrancea); atelierul pentru copii Voievozi români, în parohiile „Sfântul Apostol Andrei” – Buzău, Buda Crăciunești (județul Buzău), „Sfântul Nicolae”-Stroe din Focșani, Jitia de Sus și Neculele (județul Vrancea); excursie tematică la București pentru 55 de copii implicați în atelierele Asociației Femeilor Ortodoxe (13 iunie 2021); evenimentul cultural-artistic Ia, veșmântul sufletului românesc, la Teatrul Municipal „Mr. Gh. Pastia” din Focșani (19 iunie 2021) și la Ceainăria Culturală din Buzău (24 iunie 2021); eveniment cultural la monumentul închinat Sfântului Ștefan cel Mare, de pe Dumbrava Bârseștilor, ridicat de vrânceni în anul 1904, atunci când se împlineau 400 de ani de la trecerea la Domnul a marelui voievod (3 iulie 2021); evenimentul comemorativ-cultural Femeile ortodoxe, jertfă și eroism, la Mausoleul Eroilor din Mărășești (5 august 2021); atelierele de pregătire pentru examenele naționale, intitulate Școala din biserică, la Nehoiu și Focșani (octombrie – decembrie 2021); atelierul meșteșugăresc Mândru-i portul românesc, în comuna Jitia, județul Vrancea (săptămânal); atelierul de comunicare Înțeleg! Am opinii! Comunic!, în comuna Vintileasca, județul Vrancea (lunar); lansarea concursului Biserica mea în istorie (25 octombrie 2021), adresat elevilor de gimnaziu și liceu, ce se va încheia în aprilie 2022; atelierul de dezvoltare personală pentru tineri Și eu sunt important! Și eu am suflet!, în Parohia Scurtești, județul Buzău (30 octombrie 2021); șezătoarea și simpozionul Ziua Națională a României în sufletul femeii românce, la sediul Asociației Femeilor Ortodoxe din municipiul Buzău (29 noiembrie 2021); activitatea educațională și cultural-artistică Sfântul Nicolae și bucuria colindelor, desfășurată în colaborare cu Liceul Teoretic Nehoiu și Parohia „Sfântul Gheorghe” din Nehoiu (6 decembrie 2021); proiectul educațional Bucuria colindelor, realizat în colaborare cu Liceul „Grigore Gheba” din Dumitrești, județul Vrancea, și Mănăstirea Ciolanu, județul Buzău (20 decembrie 2021); interpretarea de colinde în toate parohiile unde activează membrele Asociației Femeilor Ortodoxe, sub genericul Bucuria Nașterii Domnului în glas de copii (25 decembrie 2021).

Pe plan social-filantropic, au fost derulate 5 proiecte: oferirea de cărți, fructe și dulciuri copiilor implicați în atelierele educaționale ale Asociației Femeilor Ortodoxe, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului; campania Dar din dar se face Rai, constând într-o colectă de legume și fructe, realizată prin implicarea părinților protoierei și a preoților din aproximativ 60 de parohii, alături de membrele Asociației, în urma căreia 5 tone de legume și fructe, afară de alimentele neperisabile, au fost împărțite familiilor defavorizate, spitalelor, centrelor de copii și bătrâni; proiectul Și la tine vine Moș Crăciun!, prin care 50 de copii buzoieni și vrânceni, proveniți din familii nevoiașe, au primit haine, încălțăminte, jucării, rechizite, dulciuri și alimente; proiectul Nașterea Domnului aduce bucurie în casele tuturor, prin care membrele Asociației Femeilor Ortodoxe, în cooperare cu parohiile din care fac parte, au organizat o campanie de strângere de cărți, haine și jucării pentru copiii aflați în lipsuri materiale; bursa Alice Voinescu, în valoare de 500 lei/lună, de care au beneficiat două fete din Buzău și Vrancea, cu rezultate bune la învățătură, dar cu o situație socială vulnerabilă.

Pentru toate aceste activități cultural-educaționale și social-filantropice s-a alocat suma de 53.550 lei.